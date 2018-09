Barragán ( CC ): “Esperamos que los contratiempos en la firma de los convenios no se conviertan en una dinámica del Gobierno socialista con Canarias”

El Secretario General de CC mostró su preocupación “ porque tenemos la percepción de que el Gobierno no termina de ponerse las pilas en este asunto y por la falta de información que tiene sobre los temas de Canarias”





Canarias, a 7 de septiembre de 2018. El Secretario General de Coalición Canaria, José Miguel Barragán, aseguró hoy que el partido canario “seguirá manteniendo la línea del diálogo y el consenso”, a pesar de que la reunión celebrada en el día de ayer en Madrid entre el ministro de Fomento José Luis Ábalos y el vicepresidente y consejero de Obras Públicas y Transporte del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez se saldara sin avances ni firma del convenio de carreteras Canarias-Estado pendiente.





“Son muchos los intereses incluidos en los convenios Canarias-Estado como para cabrearnos por que una reunión haya salido mal”, aseguró Barragán, quien mostró en cualquier caso su preocupación “porque tenemos la percepción de que el Gobierno no termina de ponerse las pilas en este asunto y por la falta de información que tiene el Gobierno socialista sobre los temas de Canarias. Esperamos que esa preocupación se disipe y podamos firmar el convenio en los próximos días”.





Coalición Canaria no entiende que aún no se haya producido la firma de los diferentes convenios Canarias-Estado que cuentan con asignación de los PGE 2018. La firma es requisito esencial para que se puedan ejecutar en beneficio de la sociedad canaria. “No interpretamos que exista un distanciamiento entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno del Estado.





El avance que hicimos a finales de julio y principios de agosto con los distintos ministerios para colocar la agenda canaria nos permitió estar esperanzados de que en el mes de septiembre se fueran firmando los convenios”, recuerda el Secretario General de Coalición Canaria, quien espera que cuando llegue el momento de las reuniones “ambas partes estemos lo suficientemente preparadas para llegar a acuerdos. Aunque nos preocupa lo que ha sucedido con esta reunión, esperamos que se pueda firmar antes de final de mes”.





Hasta el momento, la comunicación con los ministros del Gobierno de Pedro Sánchez no está siendo todo lo fluida que se esperaba. En el caso particular del ministerio de Fomento que preside José Luis Ábalos “parece que el ministro aún no ha aterrizado del todo. Lo vimos con lo que sucedió con el descuento de residentes canarios del 75% en los vuelos y traslados en barco con la península”, señaló Barragán.





En cualquier caso, el Secretario General de Coalición Canaria considera que ha pasado tiempo suficiente como para que todo el mundo de haya leído los papeles y sepa de lo que estamos hablando. Esperamos que los contratiempos en la firma de los convenios no se conviertan en una dinámica del Gobierno socialista con Canarias”, concluyó