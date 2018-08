Oasis Park Fuerteventura y Gobierno Canarias desarrollan la Mayor Campaña Nacional Contra el Maltrato Animal

Esta campaña, sin ánimo de lucro, y en la que colaboran numerosas entidades públicas y privadas, será presentada en sociedad el próximo 12 de septiembre, a las 17:00 horas, en un evento abierto al público que se celebrará en la Playa de los Pozos de Puerto del Rosario.



La campaña se prolongará durante nueve meses, en los que expertos de reconocido prestigio, impartirán talleres y ponencias sobre aspectos jurídicos, de seguridad, veterinarios, cuidados o de adiestramiento animal, con el objetivo de sensibilizar, concienciar e informar a la sociedad sobre la protección y el bienestar animal.



Oasis Park ha habilitado la web



“Queremos que los ciudadanos puedan ser la voz de aquellos que no pueden tenerla, todos esos animales que sufren maltrato o son abandonados a su suerte. Consideramos que hay una gran carencia de información sobre el bienestar y la protección animal en la sociedad, y como centro de conservación y cuidado animal consideramos que era necesario poner los medios para facilitar esta formación. Hemos organizado 13 ponencias con los mejores expertos en cada materia para que todos aquellos que se preocupan por el bienestar animal y el medioambiente puedan formarse. Realizaremos además formaciones en centros escolares con las nuevas generaciones, ya que son fundamentales para acabar con la lacra del maltrato en el futuro” ha señalado Guacimara Cabrera, gerente y directora de Marketing y Comunicación de Oasis Park Fuerteventura, y responsable de la campaña.



“QUIÉN HABLARÁ POR MÍ” cuenta con el apoyo los Cabildos de Fuerteventura, Gran Canaria y Lanzarote, los colegios de Veterinarios y Abogados de Las Palmas, los ayuntamienotos de La Oliva, Pájara, Betancuria y Antigua, Policía Nacional y Guardia Civil, Policía Local, Yelmo Cines España, Wanda Films, Barceló Hotels Group, la escuela veterinaria MasterD, Fundación Cajamar y Fred Olsen Express, entre otros.





13 conferencias en 9 meses

El Auditorio Insular de Fuerteventura acogerá conferencias, talleres y actividades totalmente gratuitas, un sábado al mes durante 9 meses.



Expertos nacionales y responsables locales como el naturalista y periodista, Joaquín Araujo; el Fiscal Superior de Canarias, Vicente Garrido, el consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero; el presidente del Cabildo de Fuerteventura, Marcial Morales, la presidente de la Asociación Nacional de Peritos y Forenses Veterinarios, Amalia Melendreras; o el Jefe del Grupo de Medio Ambiente de la Comisaria General de Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía, Alberto Olivares, serán algunos de los asistentes a estas jornadas.



Septiembre en Puerto del Rosario

La campaña se iniciará el próximo 12 de septiembre con un evento al que asistirán el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, así como autoridades locales y nacionales. En el mismo estarán presentes los embajadores de campaña, representantes de las empresas colaboradoras, asociaciones protectoras, y representantes de centros educativos y veterinarios.



El encuentro es abierto a todos los ciudadanos que deseen acudir, que podrán hacerlo acompañados de sus animales de compañia. En el mismo se desarrollarán actividades y talleres formativos en los que podrán participar todos los asistentes y sus animales.



Un abandono cada 4 horas

España es el país de la Unión Europea con mayor número de abandonos en relación a la población y Canarias lidera el índice a nivel nacional. Además, nuestro índice de adopciones sigue siendo uno de los más bajos de Europa. El ritmo elevando de abandonos hace que las protectoras no dispongan de recursos suficientes para acoger a todos los animales abandonados.



El número de animales recogidos por las protectoras ha crecido en los últimos años un 15% y sólo el pasado año más de 500 procedimientos judiciales fueron abiertos por malos tratos a animales en nuestro país.



Por ello, la campaña “QUIÉN HABLARÁ POR MÍ”, con el hashtag #YOHABLOPORTI, invita a los ciudadanos a denunciar los malos tratos a animales, concienciarse sobre la importancia de la adopción como modelo para la tenencia responsable de animales, y fomentar la esterilización para evitar la cría incontrolada.



La campaña espera incrementar el número de adopciones y reducir el número de mascotas abandonadas, tanto en Canarias como en el resto de España.



“Queremos batir el récord de adopciones en Canarias, y educar a la sociedad sobre la necesidad de denunciar los casos de maltrato a animales en nuestra Comunidad. Es fundamental que entre todos consigamos establecer un marco jurídico y social que permita defender de manera efectiva los derechos de los animales y mejorar su bienestar. Esta campaña será una pieza más para lograr este objetivo”, ha asegurado Guacimara Cabrera.

Oasis Park Fuerteventura, junto al Gobierno de Canarias, pondrá en marcha el próximo mes de septiembre la mayor campaña nacional contra el maltrato y el abandono animal con el lema “QUIÉN HABLARÁ POR MÍ”.Esta campaña, sin ánimo de lucro, y en la que colaboran numerosas entidades públicas y privadas, será presentada en sociedad el próximo 12 de septiembre, a las 17:00 horas, en un evento abierto al público que se celebrará en la Playa de los Pozos de Puerto del Rosario.La campaña se prolongará durante nueve meses, en los que expertos de reconocido prestigio, impartirán talleres y ponencias sobre aspectos jurídicos, de seguridad, veterinarios, cuidados o de adiestramiento animal, con el objetivo de sensibilizar, concienciar e informar a la sociedad sobre la protección y el bienestar animal.Oasis Park ha habilitado la web www.Yohabloporti.com con amplia información sobre los encuentros, que tendrán lugar un sábado de cada mes, con consejos para detectar el maltrato, información de utilidad sobre adopciones, o detalles sobre los ponentes de prestigio que acudirán a Fuerteventura a impartir formaciones.“Queremos que los ciudadanos puedan ser la voz de aquellos que no pueden tenerla, todos esos animales que sufren maltrato o son abandonados a su suerte. Consideramos que hay una gran carencia de información sobre el bienestar y la protección animal en la sociedad, y como centro de conservación y cuidado animal consideramos que era necesario poner los medios para facilitar esta formación. Hemos organizado 13 ponencias con los mejores expertos en cada materia para que todos aquellos que se preocupan por el bienestar animal y el medioambiente puedan formarse. Realizaremos además formaciones en centros escolares con las nuevas generaciones, ya que son fundamentales para acabar con la lacra del maltrato en el futuro” ha señalado Guacimara Cabrera, gerente y directora de Marketing y Comunicación de Oasis Park Fuerteventura, y responsable de la campaña.“QUIÉN HABLARÁ POR MÍ” cuenta con el apoyo los Cabildos de Fuerteventura, Gran Canaria y Lanzarote, los colegios de Veterinarios y Abogados de Las Palmas, los ayuntamienotos de La Oliva, Pájara, Betancuria y Antigua, Policía Nacional y Guardia Civil, Policía Local, Yelmo Cines España, Wanda Films, Barceló Hotels Group, la escuela veterinaria MasterD, Fundación Cajamar y Fred Olsen Express, entre otros.El Auditorio Insular de Fuerteventura acogerá conferencias, talleres y actividades totalmente gratuitas, un sábado al mes durante 9 meses.Expertos nacionales y responsables locales como el naturalista y periodista, Joaquín Araujo; el Fiscal Superior de Canarias, Vicente Garrido, el consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero; el presidente del Cabildo de Fuerteventura, Marcial Morales, la presidente de la Asociación Nacional de Peritos y Forenses Veterinarios, Amalia Melendreras; o el Jefe del Grupo de Medio Ambiente de la Comisaria General de Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía, Alberto Olivares, serán algunos de los asistentes a estas jornadas.La campaña se iniciará el próximo 12 de septiembre con un evento al que asistirán el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, así como autoridades locales y nacionales. En el mismo estarán presentes los embajadores de campaña, representantes de las empresas colaboradoras, asociaciones protectoras, y representantes de centros educativos y veterinarios.El encuentro es abierto a todos los ciudadanos que deseen acudir, que podrán hacerlo acompañados de sus animales de compañia. En el mismo se desarrollarán actividades y talleres formativos en los que podrán participar todos los asistentes y sus animales.España es el país de la Unión Europea con mayor número de abandonos en relación a la población y Canarias lidera el índice a nivel nacional. Además, nuestro índice de adopciones sigue siendo uno de los más bajos de Europa. El ritmo elevando de abandonos hace que las protectoras no dispongan de recursos suficientes para acoger a todos los animales abandonados.El número de animales recogidos por las protectoras ha crecido en los últimos años un 15% y sólo el pasado año más de 500 procedimientos judiciales fueron abiertos por malos tratos a animales en nuestro país.Por ello, la campaña “QUIÉN HABLARÁ POR MÍ”, con el hashtag #YOHABLOPORTI, invita a los ciudadanos a denunciar los malos tratos a animales, concienciarse sobre la importancia de la adopción como modelo para la tenencia responsable de animales, y fomentar la esterilización para evitar la cría incontrolada.La campaña espera incrementar el número de adopciones y reducir el número de mascotas abandonadas, tanto en Canarias como en el resto de España.“Queremos batir el récord de adopciones en Canarias, y educar a la sociedad sobre la necesidad de denunciar los casos de maltrato a animales en nuestra Comunidad. Es fundamental que entre todos consigamos establecer un marco jurídico y social que permita defender de manera efectiva los derechos de los animales y mejorar su bienestar. Esta campaña será una pieza más para lograr este objetivo”, ha asegurado Guacimara Cabrera.