Nueva Canarias propone modificar las bases de las prácticas de estudiantes del Cabildo de Fuerteventura

El Cabildo de Fuerteventura viene desarrollando desde hace muchos años, un programa de becas de prácticas dirigido a los estudiantes de la isla. Las bases por las que se rige este programa prioriza a los estudiantes que ya están en el último año de carrera, siendo elegidos aquellos que se encuentran con sus estudios más avanzados. Sin embargo, existen otros estudiantes que estando también en su último año no pueden acreditar un número elevado de asignaturas aprobadas, ya que el certificado académico que pueden aportar es solo hasta el mes de mayo y las prácticas comienzan en julio. Los estudiantes que no hayan sido seleccionados, para poder hacer las prácticas el próximo año, deben estar matriculados en alguna asignatura o máster oficial, de lo contrario no podrán hacer las prácticas aunque hayan concluido su carrera.









El presidente insular de Nueva Canarias (NC) y consejero del Cabildo, Alejandro Jorge, propondrá al pleno de la Institución Insular cambiar las bases de las prácticas de estudiantes, "el objetivo que perseguimos es garantizar que los estudiantes que se hayan quedado a las puertas de hacer las prácticas, tengan la posibilidad de hacerlas en la próxima convocatoria sin necesidad de estar matriculados en ninguna asignatura o máster oficial. Es lo justo, porque si no hacemos esto, para muchos estudiantes será muy difícil acceder a las prácticas aunque hayan terminado la carrera”.