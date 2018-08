Fuerteventura : Triatleta estonio Rait Ratasepp prepara en Playitas Resort el 20 Ironman en 20 días

El ultra triatleta estonio Rait Ratasepp ha elegido Playitas Resort como base para realizar 20 Ironman en 20 días. Del 23 de Septiembre al 12 de Octubre.





Playitas Resort ha sido elegido por triatletas profesionales, entrenadores y prensa especializada como uno de los centros de entrenamiento de triatlón más importantes de Europa, donde la élite del triatlón prepara su temporada.





Las condiciones climatológicas permiten durante todo el año, el disfrute de la piscina olímpica al aire libre así como poder practicar la natación en aguas abiertas en la playa situada a pocos metros del Resort.





Alrededor del Resort contamos con rutas señalizadas para correr, las cuales varían entre 1,4 km y 23km que parten desde el mismo complejo.





Otra importante ventaja para realizar el entrenamiento en Fuerteventura son las condiciones óptimas para el ciclismo debido al poco tráfico y a la buena conservación de las carreteras.













Rait ratasepp, con 35 años de edad, es abogado de profesión, pero un amante del deporte desde que estaba en la escuela secundaria, cuando empezó a participar en competiciones de carrera. En los últimos 18 años ha corrido más de 45 000 km. Su primer contacto con el triatlón fue en 2002; cuando se dio cuenta de que le faltaba experiencia en la técnica de nado y en ciclismo de carretera. Fue una experiencia tan difícil que no pudo disfrutarla como le habría gustado. Es por eso que no volvió a participar en ningún triatlón hasta el 2010, cuando decidió darle una nueva oportunidad al triatlón, esta vez se unió a un club y tuvo la capacitación, el entrenamiento y equipo adecuados. No fue hasta el 2011 que hizo su primer Ironman.





La primera vez que visitó Canarias fue en el 2013, cuando vino a un campamento de entrenamiento en la isla de Fuerteventura. “Nos quedamos en el resort de Playitas, lugar del que me enamoré ya que encontré la atmósfera y las condiciones perfectas para practicar deporte.” Nos cuenta el ultra triatleta.





Durante su estancia en Playitas, decidió cambiar sus prioridades en la vida. Así que volvió a casa y siguió con su rutina diaria. Seis meses tarde (en otoño de 2013) vino a vivir y a entrenar a Lanzarote.





Un año después se presentó a una copa del mundo de ultra triatlón en Hungría (7.6 km de natación + 360 km de bicicleta + 84.4 km de carrera), y lo cierto es que le fue muy bien. Lo ganó con una ventaja sobre el segundo clasificado de casi 3 horas. En la ceremonia de premios escuchó que la modalidad a la que se había presentado, el ultra triatlón doble, es el primer nivel dentro de la categoría del ultra triatlón. Se sorprendió saber que también hay carreras de ultra triatlón 3x, 4x, 5x 10x, 20x y 30x. Otro participante le sugirió que probara el ultra triatlón triple. Eso fue lo que hizo. Y hasta día de hoy, que ha pasado a 20 x ultra triatlón.





¿Por qué 20 distancias IM?





Esta es una continuación lógica de lo que ha hecho hasta ahora. Hasta hoy ha completado con éxito el ultra triatlón x2, x3, x4, x5 y x10. Así que el próximo paso es x20 Ironman en 20 días consecutivos. Después de eso (2019) tiene planeado hacer el ultra triatlón Double Deca (20 distancias IM).





¿Por qué las Islas Canarias?





Este lugar ha sido su hogar desde hace años: desde que vivió 7 meses en Lanzarote en el 2013, hasta ahora, que no ha parado de visitar Canarias para entrenar.