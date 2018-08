Fuerteventura.- Presidente Cabildo y concejal impulsan proyectos de asfaltado desde Triquivijate a Los Alares y de La Corte a Valles de Ortega

El presidente del Cabildo de Fuerteventura, Marcial Morales, y el concejal de Obras y Servicios del Ayuntamiento de Antigua, Matías Peña han visitado los caminos y carreteras incluidos en proyectos de asfaltado ejecutados por la institución insular en el Municipio.



La visita del presidente responde a la reunión mantenida a principios de mes de julio con el concejal, priorizando algunos proyectos de asfaltado como son los caminos Espino El Cuervo, El Cernícalo y La Garza, en el marco de colaboración administrativa que se mantiene a través del Fondo de Desarrollo de Canarias cofinanciado por Gobierno de Canarias y el Cabildo de Fuerteventura.





Presidente y concejal han comprobado in situ la necesidad de coordinar acciones que permitan extender las obras de asfaltado desde su inicio en Triquivijate hasta Los Alares, en el caso del Camino Espino del Cuervo, y de la misma forma, ampliar el asfaltado de los caminos del Cernícalo y La Garza hasta Valles de Ortega, tal y como demandan los vecinos y vecinas de esas zonas rurales.



Agradecemos la rápida respuesta del presidente insular y su interés en conocer estos caminos y carreteras, cuyas obras iniciales de asfaltado comenzarán a ejecutarse en breve, señala el concejal, Matías Peña.



Desde la concejalía de Obras y Servicios siempre hemos querido que este asfaltado se ejecute en todo su entramado y no sólo en parte del camino, y añade el concejal, este objetivo es compartido por el presidente del Cabildo de Fuerteventura, que se ha comprometido a ejecutar estas obras de ampliación del asfaltado desde que el propio Ayuntamiento de Antigua entregue los proyectos finales.



No tiene sentido comenzar el asfaltado de caminos y carreteras sin finalizar todo su recorrido, o que finalicen a metros de distancia del acceso de una vivienda o explotación agrícola y ganadera, afirma el concejal de Obras y Servicios, Matías Peña, con este fin, esta misma mañana hemos mantenido una reunión con técnicos municipales y de la institución insular para coordinar las acciones necesarias que subsanen este planteamiento inicial.