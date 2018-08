Fuerteventura.- Obras de demolición en la zona centro de Puerto del Rosario

Aunque no se culminó la aprobación del Plan especial de protección , este Ayuntamiento, una vez presentada la solicitud de licencia para la demolición de los citados inmuebles, tramitó la correspondiente Cooperación Interadministrativa a la Consejería de Patrimonio Histórico del Cabildo de Fuerteventura que dirige Juan Jiménez,con la finalidad de que en virtud del artículo 48 de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que faculta al Cabildo a tomar las medidas cautelares oportunas, dicho Consejero dispusierala adopción de esas medidas de protección de las edificaciones en ausencia de catálogos de protección si así lo estimaba necesario. En este sentido, el escrito remitido desde la citada Consejería de Patrimonio Histórico no dispuso la adopción de estas medidas cautelares de protección, no teniendo por tanto la administración municipal argumentos legales que impidiesen la resolución favorable de la licencia solicitada.