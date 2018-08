Fuerteventura convoca edición 2018 del certamen Maxoarte Joven

El Cabildo de Fuerteventura, a través de la consejería de Juventud que dirige Rosa Delia Rodríguez, ha convocado una nueva edición del certamen Maxoarte Joven 2018, consolidado como punto de encuentro entre los jóvenes artistas majoreros, que pueden plasmar y promocionar sus obras y creaciones mediante la exposición pública de sus trabajos. El plazo de entrega de solicitudes, que se abre mañana jueves, 30 de agosto, concluye el próximo 1 de octubre.





Dirigido a jóvenes no profesionales de edades comprendidas entre los 14 y los 35 años residentes en Fuerteventura, esta nueva edición del certamen continúa en su objetivo de f omentar y difundir las creaciones artísticas de la juventud en la isla. Para ello, establece un amplio listado de categorías: fotografía, en color y blanco y negro; pintura, escultura, narrativa, poesía, diseño gráfico y textil, cortometraje, cómico, mural grafiti, artes escénicas (teatro, danza, monólogos y magia), canción de autor, pop-rock y, por último, música clásica. Cada autor podrá presentarse a las modalidades que desee, aunque no podrá acceder a más de un premio por cada una de ellas. Asimismo, los trabajos deben ser originales y no haber sido premiados en anteriores ediciones de Maxo Arte ni en otro tipo de concursos artísticos.





El primer premio está dotado de 600 euros, 300 el segundo y 150 el tercero, en cada una de las modalidades, siendo la cantidad total que se reparte entre todos los galardones de 15.700 euros.





Los aspirantes a que su obra sea reconocida deben presentar su solicitud en el Registro General del Cabildo o en cualquiera de los registros auxiliares en Corralejo, Gran Tarajal o Morro Jable, aportando en cd, memoria portátil y papel la obra en cuestión. Si la obra es de grandes dimensiones -algo frecuente en las categorías de pintura, diseño gráfico o escultura- deberá entregarse en las dependencias de la consejería de Juventud, ubicadas en la calle Doctor Fleming 1 de Puerto del Rosario o en los registros auxiliares de Corralejo, Gran Tarajal o Morro Jable, tras haber registrado la solicitud.