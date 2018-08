En Fuerteventura estudiantes-trabajadores del PFAE Making future 2017 valoran satisfactoriamente su aprendizaje

La Consejería de Empleo del Cabildo de Fuerteventura que dirige Rafael Páez continúa impulsando políticas activas que mejoren la empleabilidad de quienes aún no están trabajando. Por segundo año consecutivo, la Corporación ha apostado por un Programa de Formación en Alternancia con el Empleo (PFAE) relacionado con la familia profesional de hostelería, turismo y restauración, el 'Making Future 2017' que este año, y a diferencia de su primera edición, se ha orientado hacia el colectivo de mayores de 30. ''Es fundamental ajustar el plan formativo al perfil del alumnado, pero cabe destacar que además de la formación teórico-práctica en la que aprenden conocimiento, habilidades y destrezas, lo más importante son las competencias actitudinales, muy útiles para el desempeño profesional'', explica la directora del PFAE, María José Balcera.





En el ecuador de su etapa formativa, los estudiantes-trabajadores del Proyecto de Formación en Alternancia con el Empleo (PFAE) ‘Making Future 2017′ hacen balance de su paso por esta iniciativa, en la que llevan participando desde el pasado mes de febrero. Para Nieves López-Dufour, de 41 años, ''es un curso muy completo en el que la teoría específica se complementa con cursos de otras materias como sensibilización medioambiental, habilidades sociales, lengua y matemáticas, igualdad de oportunidades, curso de bufé o de manipulador de alimentos. Además, se nos da otra parte muy importante de prácticas, que es la que más me ha gustado porque hemos visto en primera persona cómo es el proceso de trabajo en el sector servicios. Y hemos tenido la oportunidad de aprender a trabajar en equipo, contando con diferentes puntos de vista (como empleados, como empresarios''.





En esta segunda edición, sus quince integrantes continúan su formación para adquirir las destrezas, habilidades y competencias propias del certificado de profesionalidad de nivel 2 ‘Servicios de bar y cafetería’. El programa tiene como objetivo general cualificarlos para los puestos de barman, camarera-os y encargada-os de bar-cafetería. Por ello, el alumnado aprende a prestar servicios de alimentos y bebidas, con elaboraciones culinarias sencillas, servicio y recomendación de vinos. Asimismo, se le forma para atender al cliente con cortesía y para cuidar aspectos más técnicos como la seguridad y la higiene en la manipulación alimentaria.

El PFAE ‘Making Future 2017′ es una iniciativa de la Consejería de Empleo del Cabildo de Fuerteventura, financiada por el Servicio Canario de Empleo y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, además del propio Cabildo a través de los Fondos de Desarrollo de Canarias (Fdcan). Junto a otro PFAE, Pintándote bonita, es una respuesta práctica al compromiso de la Corporación majorera con la población desempleada que más dificultades tiene para acceder al mercado laboral. En este sentido, tres de sus integrantes, de 42, 50 y 52 años respectivamente, destacan la importancia de la formación a unas edades que no les favorecen la tarea de encontrar trabajo.

Laura Feito, de 42 años, destaca el módulo de orientación laboral, a través del cual ''nos hemos formado en habilidades sociales y hemos aprendido a valorarnos bien y a mantener el control en diferentes situaciones''. En cuanto a la sensibilización medioambiental, además del curso específico que imparten técnicos del área, ''me pareció muy práctico el módulo formativo sobre seguridad, higiene y protección ambiental en hostelería donde también tratamos la separación de residuos, el reciclaje''. A Feito le han interesado especialmente los talleres para aprender a elaborar el currículo o a hacer frente a una entrevista de trabajo, impartidos durante el mes de agosto que ahora finaliza.





Juan Vicente Martín recuerda con satisfacción el primer servicio que ofrecieron. ''Fue en el Parque Tecnológico y atendimos a más de 100 personas. Los siguientes servicios fueron en Misión Cristiana Modera y en el Centro de Mayores de Puerto del Rosario. Hicimos otro en el CIFP Majada Marcial todos juntos, además de un desayuno para niños de Primaria en el albergue de Tefía. A sus 50 años, este estudiante-trabajador señala la dimensión social que tiene el PFAE. ''Vecinos míos nos siguen por Facebook y me comentan que les gusta lo que hacemos en el PFAE. Nuestros eventos son importantes, no sólo por lo saludable de los productos que elaboramos sino por el rato que pasan los comensales juntos, por esa socialización de mayores con jóvenes, de niños con mayores'', explica.