El Cabildo apoya el I Open de Golf AFA LF Fuerteventura

El Campo del Hotel Elba acoge el sábado 11 de agosto un evento cuya recaudación financiará actividades de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias de Fuerteventura y Lanzarote





08 de agosto de 2018





El Cabildo de Fuerteventura, a través de la Consejería de Deportes que dirige Andrés Díaz, acogió hoy, 8 de agosto, la presentación del I Open de Golf AFA LF Fuerteventura, organizado por la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Fuerteventura y Lanzarote (AFA FL) con el apoyo de la Federación de Golf de Canarias que preside Miguel Suárez.

El presidente de la Institución Insular, Marcial Morales, destacó la vinculación entre deporte y solidaridad y la labor que desde hace años realiza este colectivo, con quien el Cabildo suscribió el pasado mes de diciembre un convenio dotado con 63.000 euros para apoyar las actividades que realiza el colectivo. ''AFA es un referente en la atención de calidad a enfermos y cuidadores, poniendo el corazón y haciendo solidaridad tanto en el día a día como en los eventos que organiza'', señaló.

Con este primer torneo benéfico, que se celebrará el sábado 11 en las instalaciones del Campo de Golf del Hotel Elba, la organización pretende seguir recaudando fondos con los que financiar las actividades que realizan en Lanzarote y Fuerteventura para mejorar la calidad de vida, no sólo de los pacientes, sino de sus cuidadores, que en buena parte de los casos, son familiares directos. Para el presidente de la asociación, Manuel Ruiz, ''no tenemos más que palabras de agradecimiento para todas aquellas instituciones, empresas y personas que nos han dado su respaldo y nos han ayudado a hacer realidad este torneo, donde esperamos que haya buena participación''. Ruiz recordó asimismo que quienes quieran colaborar pero no sepan o no deseen jugar, pueden adquirir en el mismo Hotel Elba una entrada para el cóctel que se celebrará al caer la noche, tras la entrega de trofeos. La inscripción para participar es de 50 euros y las entradas al cóctel cuestan 25 euros.

Además de la colaboración del Cabildo, el I Open de Golf AFA LF Fuerteventura cuenta con el respaldo de los seis municipios de la isla majorera, especialmente el de Antigua, que lo acoge. Su concejala de Servicios Sociales, Columba López, recordó la importancia de visibilizar el trabajo de las personas que cuidan y manifestó su deseo de que a esta primera edición le sigan otras que den continuidad al evento.

Nacida en el año 1995 en Arrecife, la asociación cuenta con cuatro centros terapéuticos en Fuerteventura, en Corralejo, Puerto del Rosario, Gran Tarajal y Morro Jable. Actualmente, AFA atiende en la isla a unas 80 familias y quiere ampliar esta atención a otras que están en espera para poder entrar a los centros terapéuticos.