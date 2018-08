Descubre la manera de darle un soplo de aire nuevo a tu vida

La vida es larga, o eso pretendemos. Pero evolucionamos, crecemos como personas y nuestras prioridades e intereses van renovándose a lo largo del tiempo. Si sientes que ha llegado el momento de hacer algunos cambios en la historia que tú mismo escribes, esto te interesa, sigue leyendo.

Ideas para reinventarte a ti mismo y ganar en atractivo

En tu mano está ser la mejor versión de tu propia persona. No te confundas, con esto no estamos queriendo decir que debes crearte un personaje y alimentar esa ficción. Al contrario, se trata de encontrar tu propia esencia, sacarla al exterior, hacerla brillar y ¿por qué no? Presumir de ella.

La autoestima es una asignatura pendiente en muchos de nosotros. Probablemente nos educaron para estar pendientes de la aprobación y obtener el consenso de los demás, y por eso es frecuente encontrarnos de repente queriendo agradar a casi cualquier coste.

Esta actitud tiene un precio muy alto, para lo poco que puede aportar. Es decir, nunca vamos a ser capaces de contentar a todo el mundo ni de satisfacer todas las expectativas y los deseos otros. Y, sin embargo, mientras nos empeñamos en ello, nos olvidamos totalmente de nosotros mismos.

Nadie nos enseñó desde pequeños a querernos un poquito antes de pretender que nadie nos quiera, o de ir regalando amor y atenciones a ojos cerrados. La confianza y la seguridad son términos personales que se han de trabajar cada día. De hecho, cuesta años construirlas y en un descuido o momento individual delicado, se pueden perder rápidamente.

Si tienes decidido que de una vez por todas vas a dedicarte un poco de tiempo y cariño, quizás podrías empezar por dividir tus intenciones en dos grupos diferentes: la mente y el cuerpo. Una actividad que aúna los dos a la perfección es el ejercicio físico, esencial punto de partida.

Como te decimos, el deporte es una clave fundamental en cualquier transformación personal que se precie. No importa si nunca has movido un solo dedo para ponerte en forma, la edad o la condición física que poseas. El ejercicio te ayudará con cualquier propósito fisonómico o psicológico.

Encuentra la actividad que vaya contigo. ¿Eres una persona fundamentalmente sociable? Prueba con los juegos de equipo. ¿Te gusta ir a tu aire, pero necesitas guía y apoyo? Apúntate a clases colectivas. ¿Eres un auténtico lobo solitario? Tus opciones son infinitas, prueba y descubre lo que más te llena.

Además, si estos cambios son parte de un proyecto en común con la persona con la que compartes tu vida, existen varios deportes que se practican en pareja y ayudan muchísimo a reforzar lazos y complicidad: el pádel, escalada, submarinismo, running o clases de baile.

Para continuar con tus planes de reinvención, quizás te venga bien un cambio de look. Ve a la peluquería y hazte ese corte que tanto te llama la atención pero que siempre has pensado que no era para ti. Atrévete a probar cosas nuevas y sal de tu zona de confort para que la magia empiece.

Ve de compras. Seguro que en el armario tienes miles de prendas de hace siglos que ya no te pones. Nuestro aspecto exterior es importante, las primeras impresiones cuentan queramos o no. Se dice que una persona tarda solamente 7 segundos en hacerse una idea de alguien nuevo.

¿Hace cuánto que no te das un buen capricho? A veces es mejor comprar menos cosas, pero de calidad superior, que muchas, pero de calidad mediocre. Las buenas prendas de vestir, de marcas reconocidas, son una magnífica inversión a la hora de renovar tu vestuario.

Los complementos son importantes, se pueden combinar con diferentes outfits. Los bolsos de mano de marca, como por ejemplo los bolsos de mano Prada son una excelente opción. Puedes hacerte con uno por mucho menos de lo que piensas, y recuerda que los bolsos de mano prada son siempre tendencia temporada tras temporada. ¡Seguro que encuentras tu favorito entre todos los modelos!

De la misma forma, selecciona con cuidado otros accesorios como los zapatos, carteras, cinturones, relojes y joyería. Mientras la ropa puede ir cambiando, estos complementos te ayudarán a completar tu indumentaria con clase y con estilo.

Por último, dedica un poco de tiempo a explorar o aprender alguna actividad que te resulte de gran interés. Puede ser cualquier cosa desde la costura hasta el paracaidismo. Deja de soñar con hacer cosas y comienza a hacerlas, el único freno a tus deseos eres tú mismo.