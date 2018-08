CC : Cuatro años sin la Piscina Municipal de Antigua

Este 1 de agosto de 2018 Juan José Cazorla y su pacto de APA+PP+AMF incumplen otro compromiso electoral más con los vecinos de Antigua. El Ayuntamiento ha sido incapaz de poner en funcionamiento la piscina municipal este verano, faltando, otro año más, a su promesa. La piscina sigue cerrada, ya se han encargado tres proyectos técnicos y la obra ni si quiera está adjudicada.





El concejal de CC en Antigua, Manuel Hernández, recuerda que al finalizar la legislatura pasada C oalición C anaria al frente , el Ayuntamiento había elaborado un proyecto técnico para mejorar la piscina municipal con una serie de obras que no sólo afectaban al vaso. Sino que además ampliarían los servicios y la funcionalidad con una zona lúdica y otra para poder llevar a cabo ejercicios de rehabilitación. Todo ello en el mismo recinto. El equipo de CC no sólo se encargó de redactar el proyecto, sino que lo dotó económicamente y sólo faltaba contratarlo.





Con su llegada al Ayuntamiento, José Juan Cazorla y sus concejales decidieron suspender todo el procedimiento que ya estaba en marcha, renunciar al proyecto técnico y encargar uno nuevo.





“ La excusa que dieron entonces es que harían una obra más pequeña, que sólo afectara al vaso de la piscina, renunciando por lo tanto a la zona lúdica y de rehabilitación. De esa forma Cazorla se comprometía a tener las obras acabadas en sólo seis meses y que, por lo tanto, para el verano de 2016 los vecinos de Antigua ya tendría su piscina abierta”, explicó Manuel Hernández.





Ahora, en agosto de 2018 nos encontramos con que la piscina sigue cerrada, porque el Ayuntamiento no sólo no ha contratado la obra de Cazorla, sino que decidió encargar un tercer proyecto técnico nuevo.





“ El resultado es que una obra que podría estar acabada, ampliada en su oferta de servicios y a pleno rendimiento desde hace tres veranos, a día de hoy ni si quiera está contratada la empresa encargada”, aclaró.





La dejadez y abandono del Ayuntamiento de Antigua con esta piscina municipal es sólo un ejemplo más de la ineficacia que ha caracterizado esta legislatura con el pacto APA+PP+AMF, en el que sólo se hacen las inversiones que planifican y financian otras administraciones.