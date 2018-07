Nueva Canarias Fuerteventura pide explicaciones si se va a activar el Área Sensible del aeropuerto majorero

Alejandro Jorge asegura que este retraso obedece a una cuestión política, “el funcionariado responsable de responder a las reclamaciones está al servicio del Gobierno, y a la espera de que tome la decisión de seguir o no con el Área Sensible. En caso que Coalición Canaria y PSOE hayan entendido que no es necesario continuar con este procedimiento, lo lógico y normal es que compartan la información con el resto de grupos del Cabildo, y esto no ha ocurrido”.