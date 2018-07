NC Fuerteventura propone que la maquinaria y vehículos del Cabildo puedan ser utilizados por el personal de los ayuntamientos

Alejandro Jorge asegura que el sector primario saldría muy beneficiado con esta medida, “existe maquinaria agrícola parada que con esta propuesta dejará de estarlo, nuestra apuesta es por la optimización y potenciación de los servicios públicos, con esta iniciativa contribuimos a minimizar la mala imagen que ofrece el Cabildo, dando muestras de una falta de gestión inconcebible. Si se da el caso que hay maquinaria y vehículos del Cabildo disponibles y no pueden ser utilizados porque el Cabildo no tiene trabajadores y trabajadoras que las dirijan, lo normal es aplicar medidas para que no continúen paradas”.