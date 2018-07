La Oliva llama a la responsabilidad y la seguridad con respecto al baño en la Procesión Marítima de la Virgen del Carmen de Corralejo

Como en ediciones anteriores, el Plan de Seguridad del evento incluye entre sus condicionantes la prohibición del baño en la playa y durante la procesión





Al coincidir con el cierre del Muelle Chico por Salud Pública, se solicita la colaboración para cumplir la normativa por parte del público y las embarcaciones





La Oliva, Fuerteventura a 13 de julio de 2018. El Ayuntamiento de La Oliva hace un llamamiento a la responsabilidad ciudadana durante la celebración de la Procesión Marítimo-Terrestre de la Virgen del Carmen, programada como cada año en el Muelle Chico de Corralejo para este lunes día 16 de julio.





El motivo de este llamamiento es instar tanto al público del evento, como a las embarcaciones y sus tripulantes, a respetar la prohibición del baño en la zona, tanto en la playa como en el resto de la bahía durante la procesión, condicionante que viene recogido, al igual que en ediciones anteriores, en el Plan de Seguridad de las Fiestas del Carmen.





La prohibición del baño en el Plan de Seguridad coincide, al mismo tiempo, con la situación de prohibición al baño establecida por Salud Pública específicamente en el Muelle Chico.





"Son medidas de seguridad y sanitarias que esperamos se respeten por el bien de todos", dijo la concejala de Festejos, Guacimara González. "Desde el Ayuntamiento somos los primeros interesados en conservar las tradiciones igual que siempre, y así se ha organizado la procesión, por eso pedimos la colaboración de la gente para que se respete, especialmente este año, la prohibición del baño".





Por su parte, el alcalde de La Oliva, Isaí Blanco, reiteró los mensajes enviados en comunicados anteriores con respecto al cierre del Muelle Chico. "Las analíticas que cotejamos el Ayuntamiento y Salud Pública no son constantes, y aunque normalmente la playa se mantiene dentro de parámetros sanitarios razonables, en las últimas semanas hemos detectado picos de contaminación que debemos tener muy en cuenta. Ese día no podremos saber el estado del agua hasta después de la procesión. Aunque no podemos evitar que nadie se tire al agua, y de hacerlo sería bajo su responsabilidad, pedimos por favor que no lo hagan".





El dispositivo de la Procesión contará, en lo respectivo a su desarrollo en la Bahía de Corralejo, con la activación de los servicios marítimos de la Guardia Civil y Protección Civil, estando prevenidos también los servicios de Salvamento Marítimo.





Oliver González, concejal de Obras y Servicios, explicó que esta semana ya ha comenzado la aplicación del nuevo sistema de detección de vertidos por colorantes. "Se está desarrollando este trabajo de ir poco a poco utilizando el colorante inocuo en distintos puntos del saneamiento, y así poder comprobar si hubiera alguna fuga. Por el momento no hemos obtenido resultados, por lo que hemos extendido la investigación a otros puntos de la zona".





Por su parte, el colectivo de pescadores de Corralejo que cada año asume las tareas de portar a la virgen, ha anunciado su decisión de hacer el embarque y desembarco de la patrona al igual que se ha venido haciendo hasta ahora, comprometiéndose a adoptar las medidas de seguridad necesarias, dada la situación.





Entrega de acreditaciones





Se recuerda que únicamente podrán recibir la acreditación para participar en la procesión las embarcaciones inscritas previamente. La entrega de las acreditaciones con el distintivo y la pegatina para las embarcaciones autorizadas tendrá lugar a partir de las 10:00 horas de este lunes 16, de julio, en los pantalanes del Muelle de Corralejo.





Normas de Seguridad en la Procesión Marítima

Solo tendrán permiso las embarcaciones inscritas antes del 10 de julio (ampliado hasta el 11 de julio).

Aquellas embarcaciones con música deberán tenerla apagada desde la llegada de la virgen al Muelle Chico hasta que regrese nuevamente a la playa.

Antes y durante el desarrollo del evento el patrón de cada una de las embarcaciones estará sujeto al cumplimiento de las instrucciones de la organización y del coordinador de seguridad.

Los patrones deben poseer la titulación en vigor adecuada para gobernar el buque. Embarcaciones, equipos y aparatos deben reunir las condiciones técnicas adecuadas para la navegación, cumpliendo todos los requisitos que les sean exigibles en la legislación vigente, así como las embarcaciones se encuentren cubiertas por una póliza de seguro o garantía de seguridad en vigor.

No deberán acercarse a una distancia inferior a 50 metros de la orilla de la playa.

Queda totalmente prohibido el embarque y desembarque de personas por cualquier otro sitio que no sea la zona de pantalanes del Puerto Deportivo de Corralejo.

Queda totalmente prohibido subir a bordo a más personas de las que puedan ser embarcadas. Para embarcaciones de recreo, no más de lo in dicado en el certificado de navegabilidad y/o la hoja de asiento de la propia embarcación, y, para buques pesqueros, el número máximo de personas.

(N) sobre la cubierta no será superior a: N = Eslora total (metros) x Manga (metros) x 0,5.

Queda prohibido el embarque o estancia a bordo de cualquier persona cuyas facultades se encuentren mermadas o disminuidas por efectos de bebidas alcohólicas o sustancias psicotónicas de cualquier tipo.

No podrán embarcar personas menores de edad ni personas discapacitadas que no puedan valerse por sí mismas, si no van acompañados de una persona mayor de edad responsable de los mismos.

Las personas embarcadas no estarán autorizadas para el lanzamiento de cohetes, petardos u otros ingenios luminosos o explosivos, ni podrán acceder con ellos a las embarcaciones, salvo que su utilización sea consustancial a las motivaciones tradicionales que fundamentan la conmemoración de una efeméride y se realice conforme a las instrucciones de seguridad que imparta el patrón de la embarcación.

Programa completo de las Fiestas del Carmen 2018 :

https://laoliva.es/descargas/ programas/28_ be667191806280602.pdf