La Escuela Insular de Música de Fuerteventura centra un pleno extraordinario en el que el Cabildo reitera su apuesta por la formación musical en la isla

La Corporación ya anunció hace semanas la convocatoria de nuevas plazas docentes, la adquisición de instrumentos y material, así como el inicio de los trámites para la creación del Conservatorio de Música





El Cabildo de Fuerteventura celebró, hoy 23 de julio a las 17:00 horas, y previamente al pleno habitual de cada mes, una sesión extraordinaria, a petición de los grupos de la oposición para debatir sobre la situación de la Escuela Insular de Música (EIM), su continuidad y la permanencia de sus instalaciones en las actuales dependencias del Palacio de Formación y Congresos. El Pleno aprobó por unanimidad la propuesta de la oposición que instaba al Cabildo a garantizar la continuidad de la actividad de la EIM, manteniendo su actual ubicación y ampliando la plantilla de profesores para mejorar la formación que se imparte actualmente. Además, se pedía que el inicio de la actividad de la Escuela de Arte y Diseño no reste espacio a la EIM y la compatibilidad entre las enseñanzas no regaladas que imparte la EIM y las regladas del futuro Conservatorio.





El presidente de la Corporación, Marcial Morales, recordó que tanto él como los consejeros de Educación, Juan Jiménez, e Infraestructuras, Edilia Pérez, se reunieron hace semanas con madres y padres de alumnado para tranquilizarles al respecto, e insistió en que es intención del Cabildo potenciarla aún más, con la creación y oferta de nuevas plazas de profesores y la adquisición de instrumentos y otros materiales. De hecho, para el próximo curso 2018-19 está prevista la contratación de 4 nuevos docentes, a instancias de la dirección de la Escuela que trasladó al Cabildo una petición de incremento inicial de la plantilla docente en cuatro plazas: violonchelo, contrabajo, percusión y piano-canto para fortalecer los coros, respectivamente.





La institución insular aclaró entonces su posición ante los rumores e informaciones que ponían en duda el trabajo y la apuesta decidida del Cabildo por la formación musical y por el crecimiento de la Escuela Insular de Música, una entidad que garantiza la oferta de esta formación a la ciudadanía majorera.





Durante la sesión, el consejero de Educación, Juan Jiménez, recordó que actualmente ‘’un ala extensa del Palacio está destinada exclusivamente a la Escuela de Música y, de hecho, los cuatro puntos de la propuesta de acuerdo que trae la oposición los compartimos plenamente porque son la línea en la que está trabajando actualmente el Cabildo’’.





‘’La EIM es un orgullo no solo para el Cabildo sino para Fuerteventura. Su fututo es halagüeño, esperanzador e ilusionante, e igualmente están en marcha los trámites para la creación del Conservatorio. El crecimiento al que está llamada la EIM garantiza el futuro del centro, al margen de que cohabite con las enseñanzas regladas que imparte los Conservatorios’’, continuó Jiménez.