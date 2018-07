Jillionaire regresa a La Carpa del Campeonato de Fuerteventura el 1 de Agosto

La Carpa del de Fuerteventura 2018 contará, este miércoles 1 de agosto, con el regreso a del deejay internacional Jillionarie, productor de la afamada formación Major Lazer.El artista de Trinidad y Tobago, llega a Sotavento para revivir una de las noches más épicas de las que se han vivido en La Carpa, tras su actuación en Sotavento en 2016.Jillionarie vuelve para reencontrarse con el público de Fuerteventura y hacer bailar a todos los asistentes con temas tan conocidos como ‘Lean On’, ‘Boom’, ‘Light it up’ o ‘Watch out for this’.Una explosión de sonidos que Jillionaire compartirá sobre el escenario con los deejays Dsua ill man y el residente Ricardo Araujo.Las entradas para asistir a los conciertos y fiestas de La Carpa del Campeonato de Fuerteventura 2018 se pueden adquirir en Padilla Supermercados Spar y Ecoentradas.La Carpa está organizada por el Ayuntamiento de Pájara y René Egli by Meliá. Produce Eventton. Y cuenta con la colaboración del Cabildo de FuerteventuraToda la información en: www.lacarpadelcampeonato.com