II Jornadas Técnicas de Comercialización de Alojamientos Turísticos de Fuerteventura el viernes 27 de julio

El Cabildo de Fuerteventura recuerda que continúa abierto el plazo para inscribirse en las segundas Jornadas Técnicas sobre Comercialización de Alojamientos Turísticos, que se celebran este viernes, 27 de julio, en el Centro de Arte Juan Ismael. Las jornadas funcionarán una vez más como punto de encuentro entre el sector turístico y el de la tecnología, y están dirigidas a profesionales de hoteles, apartamentos, turismo rural y viviendas vacacionales de la Isla.





Las inscripciones pueden realizarse a través de la dirección web ftv4puntocero.com o enviando un correo con los datos de contacto a info@ftv4puntocero.com





La organización destaca que “la digitalización en el sector turístico es un elemento acelerador que permite adaptarnos a nuevas tendencias, mercados competidores, ser más rentables o distinguirnos. Sin este nuevo lenguaje, no sobreviviremos en un mercado y con una demanda predominantemente on-line”. “Es necesario entender la inversión en gestión de tiempo, formación e inversión en tecnología como señal de futuro.”





Empresas tan reconocidas como lastminute.com o World2meet asesorarán a los presentes con una serie de ponencias muy específicas de la visión de la isla de Fuerteventura , de las empresas de alojamiento y sobre qué está pasando con la transformación digital del turismo y hacia dónde va el sector en pocos años. Esta visión permitirá a los asistentes reconocerse como marca y acercarse a nuevas herramientas útiles para tener ventajas competitivas, distinguirse o simplemente no quedarse atrás.





Asimismo, los presentes participarán en un debate abierto al término de las conferencias, además de mesas individualizadas para consultas privadas al finalizar

Las jornadas, que tendrán lugar en horario de 09.30 a 14.00 horas, se enmarcan dentro de las distintas líneas estratégicas y planes de acción que nacen del Congreso de Tecnología y Turismo 4.0 y se desarrollan durante todo el año bajo la organización de la Consejería de Nuevas Tecnologías, la Consejería de Turismo, Asofuer y la consultora NS Calidad Turística. Se ofrecerá a los presentes la posibilidad de obtener un certificado de asistencia a las jornadas.





Según la responsable de NS Calidad Turística, Noelia Suárez, “durante el encuentro se manejarán conceptos como el big data, el revenue management, distribución y la parte de satisfacción y redes sociales”. “Estarán dirigidas a todos aquellos que tengan un alojamiento turístico o tiene pensado ponerlo en marcha”, añade.





Suárez explica además que “estas jornadas de carácter gratuito tratan de llegar al mayor número posible de participantes con el objetivo de mejorar la competitividad y profesionalización del sector en Fuerteventura”, y concluye diciendo que “tanto si somos o no somos conscientes de que la hostelería en su día a día nos devora, sabemos que empleamos la mayor parte de nuestro tiempo en esta rutina. Si no gestionamos este tiempo e invertimos en formarnos con este nuevo lenguaje, no sólo no llegaremos, sino que además sabremos que no tenemos el control de nuestro negocio”