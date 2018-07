Fuerteventura.- Triatlón de Corralejo Grandes Playas, Primer Campeonato de Canarias por relevos, se celebra el sábado 21 de julio

a) Los equipos podrán estar formados por miembros del mismo club o de diferentes clubes, independientes o no federados. Pero solo optaran a premio económico o campeonato de Canarias los equipos federados por Canarias y de un mismo club.

b) Los equipos compuestos por diferentes miembros de otros clubes o independientes o no federados, deberán llevar al menos la parte superior del uniforme igual para ser identificados como miembros de un mismo equipo.

c) Los clubes podrán presentar más de un equipo, siendo estos nombrados de forma que se le pueda identificar (Ejemplo: trisar 1, Trisar 2, Trisar 3..., Trisar A, Trisar B, Trisar c...)

d) Los equipos formados por Federados y no Federados, tendrán la consideración de NO FEDERADOS a la hora de inscribirse y de pagar, al igual que no tendrán opción de Clasificación a Campeonato, aunque sí en la Prueba.