Fuerteventura.- La Oliva emprende nuevas medidas para detectar vertidos en el Muelle Chico de Corralejo

La playa permanece cerrada al baño por Salud Pública hasta localizar el origen del foco. En la visita de esta mañana, las autoridades enviaron un mensaje de "tranquilidad"





La Oliva, a 9 de julio 2018. El Ayuntamiento de La Oliva realizará esta semana una nueva investigación en el entorno del Muelle Chico de Corralejo, incorporando los últimos sistemas de detección de vertidos con la utilización de colorantes inocuos. El objetivo es localizar el origen del contaminante detectado en las analíticas de las últimas semanas, y que han ocasionado el cierre de la playa al baño por las autoridades sanitarias.









El director insular del Área de Sanidad en Fuerteventura, Tomás Marcial Pérez, detalló que se trata de un foco "cíclico" que se refleja en "repuntes y descensos", principalmente en los niveles de contaminación por E. Coli, bacteria asociada con la descomposición de elementos orgánicos y que normalmente está relacionada con el saneamiento. En las últimas analíticas, aunque los niveles han descendido, "se encuentran todavía por encima de los recomendados para autorizar el baño". Por lo tanto, se mantendrá el cierre de la playa hasta que concluya la investigación.









El alcalde de La Oliva, Isaí Blanco, trasladó un mensaje de "tranquilidad", pues por primera vez "la playa está totalmente monitorizada, haciendo analíticas del agua cada tres días que se cotejan con los que hace Salud Pública, tenemos sistemas de alarma de desborde en la estación de bombero del Muelle Chico, se han clausurado numerosos pozos negros que, al parecer, estaban ahí desde siempre, se ha revisado el saneamiento del Casco Viejo y hemos excavado la playa en busca de emisarios. Tenemos que pedir disculpas a los vecinos por el cierre. Desde que apareció este último foco, estamos haciendo todo lo posible para solucionar un problema que desgraciadamente, no es nuevo".





Oliver González, concejal de Obras y Servicios, explicó que esta misma semana se inician nuevas medidas que se suman a la investigación, "utilizando un sistema de detección por colorante con la asistencia de una empresa especializada en aguas y saneamiento. Son colorantes inocuos que se ha programado colocar en distintos puntos del saneamiento de la zona. Si hay alguna fuga, este sistema nos permitirá localizar su origen".





También solicitó una vez más la colaboración ciudadana. Las hipótesis que explicarían un vertido puntual que se repite en ciclo concuerdan, por ejemplo, con el de un pozo que se rebosa y vierte puntualmente. No obstante, no se descartan otras posibilidades, por lo que Ayuntamiento y Salud Pública ampliarán los puntos donde tomar analíticas. Si alguien tuviera alguna información sobre la posible causa de la contaminación, rogamos se pongan en contacto no nosotros. Lo pueden hacer de manera anónima, explicó, con la nueva App La Oliva Línea Verde, disponible en Google Play y App Store.





El concejal de Playas, Genaro Saavedra, indicó que el ayuntamiento ha renovado la señalización en varios idiomas, con nuevos carteles más resistentes, y ha procedido a cerrar el acceso en el perímetro de la playa.





Cabe recordar que, tras revisar el saneamiento del Casco Viejo a principios de año y clausurar pozos negros no detectados hasta ese momento, las analíticas del agua se estabilizaron en parámetros normales durante los meses siguientes, lo que dio lugar a proceder a la apertura de la playa a principios de junio. En las semanas siguientes, se detectó un repunte significativo en los niveles de contaminación, que dio lugar al cierre de la playa.





Coordinación entre Ayuntamiento y Salud Pública





Ante quienes han cuestionado las medidas adoptadas para solucionar la problemática en el Muelle Chico, vale la pena recordar la valoración positiva del máximo responsable del área sanitaria en Fuerteventura. Tomás Marcial Pérez dijo, tras la reunión a dos bandas del pasado 27 de junio, que "desde el principio, el Ayuntamiento de La Oliva y el Área de Salud hemos estado colaborando y trabajando de manera coordinada en el tema del Muelle Chico de Corralejo".





Afirmó que "la apertura de la playa se llevó a cabo en base a un informe de nuestro departamento de Salud Pública", y que en ese momento "no existía peligro sanitario alguno, pues los análisis reflejaban parámetros normales de calidad dela agua".





También valoró positivamente la intervención reciente del Ayuntamiento. "Esta playa tiene un historial de contaminación muy preocupante. Para esta vez el ayuntamiento se está moviendo", de manera que, dijo, "no se entienden los reproches a quien, precisamente, está intentando buscar soluciones".