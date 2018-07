Fuerteventura.- La Beach Party de Caleta de Fuste celebra su décima edición con un maratón de conciertos

* The Beach Party ofrece gratis cerca de una veintena de conciertos en Caleta de Fuste el próximo viernes 27 y sábado 28 de julio.



La Gran Fiesta de la Playa, la Beach Party 2018 ofrece este fin de semana una veintena de actuaciones, con la participación de 10 grupos musicales de Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura y Barcelona además de los DJs Abian Reyes, Sambukka, Joe Valdivia, Drew y el destacado y conocido DJ Juacko.







La Beach Party, considerada Bien de Interés Turístico prevé una asistencia de más de cerca de 10.000 personas en el mejor de los aforos: la playa de Caleta de Fuste, en un escenario junto al mar y con entrada libre.





La Beach Party se convierte en una convención internacional donde el idioma es la música para entenderse y hacer nuevas amistades entre un público originario de más de una veintena de países, donde destaca la mezcla de edades, diferentes generaciones, que disfrutan en familia, entre amigos y amigas, en el mejor de los ambientes, afirma la concejala de Turismo y Comercio, Deborah Edgington.



La concejala recuerda y agradece el esfuerzo realizado por colaboradores fundamentales para la organización de un evento de estas dimensiones, como es el Cabildo de Fuerteventura y especialmente la Asociación de Empresarios AECA que este año ofrece fiestas infantiles en la playa con talleres e hinchables, previos al comienzo de los conciertos.



Y por supuesto, añade Edgington, agradecer la implicación de hoteles, comercios, y todos los establecimientos de restauración, especialmente de Caleta de Fuste, pero también de muchas otras localidades de la isla, que participan en la promoción de la Beach Party.



La concejala tampoco olvida la necesaria colaboración de otras concejalías del Ayuntamiento de Antigua, como Obras y Servicios, porque sin su actuación no sería posible esta gran Fiesta de la playa.



The Beach Party se consolida en Fuerteventura como una de las principales fiestas del verano en la playa, al aire libre y completamente gratuita, cuyo éxito reside no sólo en la calidad de los grupos invitados sino también en las medidas de seguridad coordinadas por la Policía Local, Cuerpos de Seguridad y Emergencias del Estado, Cruz Roja, y voluntarios del Cuerpo de Protección Civil de Antigua.