Fuerteventura.- The Beach Party celebra el 50 aniversario The Beatles con el mejor Tributo de Europa

* The Flaming Shakers es considerado por los principales críticos musicales de Europa el mejor Tributo a los Beatles.



* AC/DC Tribute romperá el ritmo en el escenario con la voz y guitarra eléctrica del grupo The Roxies´Son, que sólo será interrumpido por el espectáculo pirotécnico a las doce de la noche.



Ha dado comienzo la imparable fiesta de la playa, la Beach Party que tras ofrecer este viernes un espectáculo sobre el escenario de luces y puesta en escena sorprendente para disfrute de grupos de la categoría musical de Gran Canaria Big Band, Ultima Llave, Shukra Rock Band, Bruce Springsteen Tribute por Cover Me, Nuevo Klan y el Dj Juacko, nos ofrece otro plantel magnífico este sábado noche, destacando el Tributo a los Beatles por The Flaming Shakers que es considerado en Europa como la mejor versión de un grupo que celebra esta semana su 50 aniversario.



The Beach Party prevé una asistencia similar o superior a la del año pasado que rebasó los 10.000 asistentes en el mejor aforo que se puede ofrecer, en la playa y al aire libre, sin agobios de espacio, y con suficientes accesos para todos las familias, amigos, amigas, jóvenes, mayores y más mayores que quieran disfrutar de esta gran fiesta de la playa, de entrada libre, afirma la concejala de Turismo y Comercio, Deborah Edgington.



The Beach Party ha sido organizada por la concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Antigua con la imprescindible colaboración de la Asociación de empresarios AECA, el Cabildo de Fuerteventura, y la implicación de tour-operadores, guías turísticos, cadenas hoteleras, comerciantes y establecimientos de restauración en Caleta de Fuste que son directamente beneficiados por este evento que es una de las citas del verano más destacada en la isla, afirma la concejala Deborah Edgington.



Especialmente agradecer la implicación de la concejalía de Obras y Servicios que dirige Matías Peña en el Ayuntamiento de Antigua, porque sin el buen trabajo de los trabajadores municipales, este evento no podría ser hoy una realidad y menos con esta calidad. Y por supuesto, añade la concejala, agradecer la seguridad que prestan con su presencia y control, la Policía Local, los Cuerpos de Seguridad y Emergencias del Estado y los voluntarios de Protección Civil de Antigua.