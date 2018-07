Esther Hernández pide mejoras en el servicio de recogida de residuos de Tuineje

Hernández pedirá los diferentes informes realizados por la empresa para comprobar si se están recogiendo las diferentes incidencias así como si se ha detraído de lo que se ingresa a la empresa cada mes por incumplimiento de los pliegos. "El municipio no puede estar más sucio pagando más por el servicio", denuncia Esther Hernández, "no es la imagen que los vecinos queremos para Tuineje. No es la imagen que quieren sus vecinos ni el servicio que esperan los comerciantes".