En Fuerteventura todo preparado para celebrar este sábado el V Slalom de Salinas del Carmen

En Fuerteventura el sábado 14 de julio a partir de las 10:00 horas podremos disfrutar de la emoción y velocidad que ofrece el V Slalom Restaurante Los Caracolitos-Concejalía de Deportes, este año también Memorial Kiko García.



En el marco de las Fiestas de Salinas del Carmen se celebra este sábado por la mañana el V Slalom Los Caracolitos-Concejalía de Deportes, con la participación confirmada de 39 equipos.



Entre los equipos inscritos, destacan por sus trayectorias conocidas como campeones los pilotos Nolito García, Borja Pérez, Gustavo Sosa, Juan Carlos Quintana, Javier Fránquiz y Manuel Gutiérrez, que se disputarán la primera plaza, apurando al máximo sus carrocerías, entre las que se encuentra un Evo IX, un Ford Fiesta R5 Plus, dos Evo X, un Evo XVIII y un Mitsubishi Space Star Proto.



El concejal de Deportes, Fernando Estupiñán, agradece el esfuerzo de la Escudería organizadora, Maxo Sport y especialmente de su presidente Miguel Ángel Guerra, por el esfuerzo que realizan para que todo este preparado y esta prueba del motor sea reconocida en el circuito insular del motor reuniendo los mejores equipos y escuderías.



También agradecer la implicación del Cabildo de Fuerteventura apoyando al Ayuntamiento de Antigua en las labores de asentamiento y mejora de todo el recorrido que ofrece en pistas y caminos este Slalom del motor, y por supuesto, añade Estupiñán, destacar la labor que realiza la Policía Local y el cuerpo de voluntarios de Protección Civil de Antigua que garantizan la seguridad de esta competición.





Si a todos ellos les añadimos la presencia y participación de Aníbal Hernández, Sergio López y Rafael Pérez con sendos EVOS VI, VIII y IX; más el debut de José Luis Rodríguez Martín a bordo del Mitsubishi Mirage de MRT Competición; más el Citroën Yacar DS 3 Proto de Gabriel Santana; el ilusionante y esperanzador debut en tierra majoreras de Cristian García con el Peugeot 208 de MRT y el renovado Lancia Delta de Juan José De la Cruz, cedido gentilmente por su hijo Juan Daniel; la reaparición de todo un veterano de gran clase como Manolín García, que se resiste a dejar la competición y espera de mostrarle a su cohetáneo Juan Jo´se cómo se lleva un 4x4; la novedad de otro debutante de esperanzador futuro como el de Aníbal Santana con el segundo y renovado Citroën Yacar DS 3 Proto, con lo que se demuestra que en Fuerteventura la tierra significa mucho y ya los tenemos a pares; es para ponerse a soñar que podremos disfrutar de una gran slalom y un inmejorable espectáculo acorde con la categoría de Los Caracolitos siempre que las circunstancias sean favorables.



Pero ahí no termina la cosa. En la Agrupación B, Clase 5, donde pensamos que Cristian García está en un terreno aparte por lo que no lo meteremos en este grupo, viviremos un duelo clásico entre siete monturas que tendrán que dar lo mejor de sí y ya se les está esperando porque las roturas y la travesía del desierto deberán acabar algún día. Hablamos de Aaron Martín y Esteban Feo, VW Polo TDI contra Seat Ibiza Cupra, los dos de magnífica factura mecánica, magnífica presencia y magníficas dotes de conducción de ambos y que tendrán que recoger el fruto de tanto dinero y tiempo invertidos por lo que deseamos que vean la meta para adquirir la moral y confianza necesaria que dan los buenos resultados para las próximas pruebas.





A continuación y en un pañuelo encontraremos a algunos equipos que están demostrando sus cualidades y capacidades entre los que también están Iriome Perdomo y Enrique Monagas con un GTI muy robusto que causó muy buenas sensaciones en el Rallye de Puerto y a la espera de la terminación del temible Subaru Impreza cuando vuelva a rugir; Miguel Diego Sosa que está dispuesto a armarla al igual que en el Slalom de Naviera Armas, ?contratando? para la ocasión a un copiloto ? piloto de lujo como es su hijo Javier Sosa que en la tierra tendrá mucho que decirle y enseñarle; mucho esperamos de Aythami Afonso, un laureado piloto del asfalto al que la tierra le está cambiando los objetivos y más después del último slalom celebrado; Rubén Pérez que no tiene nada que demostrar en su labores de copilotaje quedándole la asignatura pendiente de buenos resultados en el lado izquierdo y para lo que se acompañará de Elizabeth Cabrera como nueva copiloto que le hará rendir al máximo.





Por último la incorporación de Francisco Calderín, copilotando a Anastasio, más conocido por Suso el de La Villa, que le está haciendo subir muchos enteros en sus resultados y si antes luchaba por llegar a meta ahora deberá conseguir nuevos objetivos como vencer a todos los equipos de este párrafo dedicado a los coches de la B 5. Estamos seguros que con el apoyo de Idaira García y su fenomenal equipo de asistencias los resultados llegarán prontamente y, para ir con tiento, acabar en Los Caracolitos en el pódium de los B 5 es una demostración fundamental de la superación deportiva.



Si la B 5 está que arde ¿qué podremos decir de la B 4 y de los equipos noveles o seminoveles? Mucha atención porque la cosa se pone muy interesante. En primer lugar el nivel de pilotaje de Daniel Peña ha subido como la espuma, el Toyota Corolla cada vez está más afinado gracias a las manos de un duende mecánico que anda suelto por casa y que le está llevando a logros impensables e insospechados. Para la ocasión se encontrará con un hueso duro de roer como es el Opel Corsa GSI de Cayetano Quintana siendo toda una incógnita las evoluciones de Andrés Espinel que en poco tiempo ha pasado de copilotar a Javier Sosa en el Skoda con triunfos importantes y resonantes, a conducir un magnífico Toyota Corolla ex Juan Rodríguez el bronco, y con el potencial que tiene la susodicha montura la responsabilidad cae en el avezado copiloto Luis Asensio que no solo deberá terminar sino intentar ganar desde la primera prueba que para eso es nativo de Tefía.



Y ya para ir terminando no olvidarnos nunca de la savia nueva, de los equipos que, poco a poco, van incorporándose a la competición como Roberto Lozano, Jonathan Lucas y los mencionados Andrés Espinel y Cayetano Jesús que pondrán toda la carne en el asador para demostrar sus competitivas manos deportivas en busca de buenas actuaciones en primer lugar y de buenos resultados en su segunda si la cosa se tercia e ir ganado el crédito necesario para subir en el historial deportivo.



Entre la categoría de los car cross y a pesar de algunas bajas interesadas para participar en las pruebas de otras islas, la competición se aproxima a los habituales standares de otras ocasiones. Está claro que el pódium se lo jugarán José Luis Fragiel, Moisés Izquierdo, Aníbal Díaz y Agoney Melo pasando a luchar decididamente por el entorchado final del Campeonato Insular de Fuerteventura. Las tres siguientes plazas las disputarán Rubén De León, Daniel Méndez y Arístides De León, donde la experiencia de este último le será un factor muy útil para luchar contra el arrojo y la vitalidad de la juventud sin olvidar aquel refrán de ?más sabe el diablo por viejo que por diablo?? Por último Cristian Santana, ya con un mayor aplomo y experiencia al estar en algunas pruebas tendrá posibilidades de ganarle a Omar Martín y Víctor Ruiz en un orden que nos dicta la mente pero que traducido después a la carretera es sustancialmente diferente.



En definitiva: catorce vehículos de la Agrupación C, Clase 7; nueve de la B 5; tres de la B 4; uno de la A 2; y diez car cross en la Agrupación E. Clase 9 se dispondrán el próximo sábado a reverdecer laureles en un entrañable marco deportivo al cual se la añadirá una singular Entrega de Trofeos en el tradicional marco de las Fiestas de Nuestra Señora del Carmen en Las Salinas donde estamos seguros que la Virgen nos acompañará a lo largo de todo el día para que el espectáculo sea lo más brillante posible, los espectadores disfruten del mismo; los participantes dejen la puerta abierta para venir el año que viene y que la suerte deportiva llegue a todos, unos con buenos resultados y otros con actuaciones convincentes.



Por último no olvidar que otra vez se repetirá el operativo programado por los Agentes de la Policía local de Antigua y coordinado por los Servicios de Protección Civil de dicho Ayto. dejando el carril izquierdo de la calle (subiendo) y la que está más próxima al mar para los vecinos y aficionados que quieran acceder al tramo cronometrado y el de la derecha para los vehículos de los equipos participantes pasando todos a la Plaza Mayor, donde está el escenario de las fiestas, para la Entrega de Trofeos cuando se realice la cuarta manga oficial final.



Agradecerles a todos la atención prestada en la lectura y difusión del presente comunicado y esperar a que los participantes y aficionados a las horas convenidas estén en Las Salinas del Carmen para presenciar el V Slalom Los Caracolitos ? Concejalía de Deportes ? I Memorial Kiko García para que sea un día histórico para el recuerdo.