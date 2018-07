Dos candidaturas de La Oliva, H10 Hotels y Werner Binder, reconocidos en los Premios Distinguidos del Turismo de Fuerteventura

La Oliva, a 4 de julio de 2018. El Ayuntamiento de La Oliva traslada su felicitación a las dos candidaturas del municipio que han sido reconocidas en los Premios Distinguidos del Turismo de Fuerteventura 2018, la cadena hotelera H10 Hotels, con el Playas de Oro a la Mejor Iniciativa de Calidad, y el histórico empresario y agente turístico Werner Binder, que recibió la Mención Honorífica.El Consejo Rector del Patronato de Turismo de Fuerteventura que concede estos premios, reunido ayer, concedió estos dos honores entre las cinco categorías posibles a las dos candidaturas presentadas por el Ayuntamiento de La Oliva junto a la asociación de empresarios Asofuer, lo que supone "un gran honor y una enorme satisfacción", trasladó la concejala de Turismo, Sandra González. "No podemos sino felicitar a la cadena H10 Hotels por su apuesta decidida por la calidad, la innovación y el servicio a los clientes que ofrece en sus tres establecimientos localizados en el municipio de La Oliva. Su labor supone, sin duda, un valor añadido y un referente para el turismo de calidad por el que apostamos en el norte de la isla", dijo González.Al mismo tiempo, la concejala agradeció "la labor que durante 43 años ha desarrollado Werner Binder desde que llegó a Fuerteventura en 1975. Una vez retirado, sin duda merece este reconocimiento, pues han sido las personas como él las que han impulsado el turismo de Fuerteventura desde que estaba en pañales, hasta situarnos como el destino de primer nivel que somos hoy en día".Los premios se entregarán en el mes de septiembre en la gala anual que organizan el Cabildo y el Patronato de Turismo de Fuerteventura.La candidatura Playas de Oro para la Cadena H10 Hotels se ha centrado en sus tres hoteles localizados en Corralejo, H10 Ocean Dreams Boutique Hotel, H10 Ocean Suites y H10 Ocean Dunas, cuyos valores estratégicos son la vocación de servicio, la calidad, la armonía en la relación calidad-precio, la innovación y la sostenibilidad.H10 Ocean Dreams es un exclusivo Hotel Boutique situado a pocos metros de la playa y próximo al Parque Natural de las Dunas de Corralejo. Es un complejo, recientemente renovado, especializado en vacaciones para adultos, y entre sus principales atractivos destacan sus amplias habitaciones, la gran piscina dinámica de agua de mar, una cuidada oferta gastronómica y el Despacio Thalasso Centre.H10 Ocean Suites es un exclusivo hotel totalmente renovado, con interiorismo elegante y actual, amplias Junior Suites, extensos jardines con vegetación autóctona, piscinas saladas y climatizadas en invierno y una selección de restaurantes y bares con terraza. Cuenta además con una pista de pádel, una pista multideportiva y un variado programa de animación.H10 Ocean Dunas es un agradable hotel de cuatro estrellas especializado en vacaciones para adultos. Recientemente renovado, el hotel cuenta con una piscina, jardín tropical, restaurante y bar.Lafue fundada a principios de los 80, cuando empezó a operar en los principales destinos vacacionales de España. La empresa cuenta con más de 60 hoteles en 18 destinos, lo que constituye un total de más de 15.000 habitaciones, la mayoría de ellas en propiedad.H10 Hotels es una de las 10 primeras compañías hoteleras de España y actualmente está en fase de expansión en el Caribe y Europa. El compromiso de H10 Hotels es satisfacer a sus clientes ofreciéndoles ubicaciones privilegiadas, servicios especializados, una cocina cuidadosamente seleccionada e instalaciones que se actualizan constantemente para garantizar la más alta calidad.Su lema es "H10 Hotels, hoteles que se mueven pensando en ti", y cuenta con 5 establecimientos en Fuerteventura, H10 Tindaya y H10 Sentido Playa Esmeralda, en Costa Calma, y H10 Ocean Suites, H10 Ocean Dreams y H10 Ocean Dunas, en Corralejo.La cadena ha recibido este año 2018 la certificación internacionalmente reconocida ISO 9001:2015, un Sistema de Gestión de Calidad de reconocimiento internacional, convirtiéndose así en una de las primeras cadenas en certificar tanto su sede central como sus establecimientos en España, Reino Unido, Alemania, Portugal, Italia, México y República Dominicana. Esta certificación analiza estándares como el estado de las instalaciones, el nivel de satisfacción de clientes y colaboradores y la regulación de requisitos legales y documentación, siempre con un enfoque basado en la mejora continua.H10 Hotels cuenta también con el reconocimiento "Q"’ de Calidad Turística, del Instituto de Calidad Turística Española, y el Biosphere Responsible Tourism, basado en principios de desarrollo responsable.Werner Binder, nació en 1951 en Berlín y viajó por primera vez a Fuerteventura en 1975. Sus inicios estuvieron vinculados a Viajes Paukner, agencia receptora de la que fue representante y también a A. Paukner SA, como supervisor de las compañías aéreas LTU y HAPAG LLOYD. Allí trabajó hasta el año 1994. En esa fecha, cambió de empresa y ejerció su labor en Viajes de la Luz y, posteriormente, en MTS hasta 2011. También prestó sus servicios para GPI y la LLX, turoperadores alemanes a los que representaba en la isla.Durante los últimos tres años, hasta su jubilación el año pasado, trabajó con Gold Vacation Spain, agencia receptora del grupo Der Touristik, uno de los mayores de Alemania.Su dilatada experiencia le ha valido a Werner para convertirse en uno de los principales testigos de la transición de la actividad económica de la isla que, para nada, confiaba en el sector turístico hace cuarenta años. Ahora, asegura, las autoridades son muy conscientes de que Fuerteventura es una potencia mundial que muy pocos destinos pueden igualar. No en vano, Werner se confiesa un enamorado de Fuerteventura y no duda en aseverar: “NO soy majorero pero me gustaría serlo”Recuerda cómo se abrió la primera oficina de la empresa en Playa Blanca, aunque la trasladaron en un breve espacio de tiempo a Corralejo.Echa la mirada atrás y apenas recuerda la existencia de establecimientos hoteleros en Fuerteventura. En Jandía, por ejemplo, para el turismo internacional únicamente existían en el sur el Jandia Playa y el Casa Atlántica. En el norte, el Parador y el Tres Islas."En Jandía no había ni teléfono, ni fax…, ni telex", y se veían obligados a mandar las reservas a Las Palmas de Gran Canaria para que pudieran pasar los datos por emisora a la recepción del hotel. El aeropuerto en el Matorral tenía sólo 2 mostradores y una cinta para el equipaje. Cuando llegaban los vuelos chárter tenían que contratar a gente para facturar el equipaje en la calle.Werner Binder ha tratado siempre con turistas alemanes, suizos, holandeses, ingleses… que antes buscaban la aventura y las playas vírgenes. Ahora, destaca, es otro tipo de turismo más familiar.Han pasado casi 43 años, Werner ha echado raíces en la isla y disfruta del mismo sueño que compartió con sus clientes y que contribuyó a que Europa también se enamorara de Fuerteventura.