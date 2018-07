CC Fuerteventura : Defensa ‘pule’ las esquinas, pero mantiene la delimitación del CAMPAMENTO de el matorral anulada por la audiencia naciona

La anunciada ‘rectificación’ del Ministerio de Defensa sobre los posibles errores cartográficos para delimitar la zona de seguridad del Campamento Valenzuela en El Matorral (Puerto del Rosario), se ha quedado en apenas un ‘pulido’ de las esquinas sobre el área marcada en 2013, y que fue recurrida por las instituciones majoreras hasta conseguir anularla en la Audiencia Nacional en el año 2015.

El secretario insular de CC por Fuerteventura, Mario Cabrera, considera que “no es suficiente. No han aprendido nada. Hacen un maquillaje para intentar colarnos lo que en realidad no es sino un ‘copia y pega’ de la zona que ya anuló la Audiencia Nacional. Coalición Canaria mantendrá su oposición a esta delimitación, tal y como ya se acordó en el Consejo Político Insular, y adoptaremos las medidas necesarias para conseguir la anulación. Defensa tiene la oportunidad de volver a hacer una segunda rectificación, si no tendrán que ser los tribunales los que lo hagan igual que en 2015”.

Mario Cabrera advierte que “tenemos que ir a una reducción progresiva de las áreas afectadas por las maniobras y ejercicios militares en la isla, no hacia una ampliación. Hay una afección directa al entorno vecinal del municipio, además de no respetar la planificación del Ayuntamiento y del Cabildo”, indicó.

El Boletín Oficial del Estado publicó ayer jueves, 5 de julio, el anuncio de <<Corrección de errores de la Orden DEF/635/2018, de 31 de mayo, por la que se señala la zona de seguridad de la instalación militar denominada Acuartelamiento "Teniente Coronel Valenzuela", en el término municipal de Puerto del Rosario, Isla de Fuerteventura (Las Palmas)>>.

Sin embargo, el contraste de las coordenadas publicadas en el BOE demuestra que el área de 2.491.381 m² reservada por Defensa en el entorno del Campamento, es prácticamente idéntica a la que en 2013 se delimitó, redondeando únicamente las dos esquinas hacia el Oeste del Campamento. De hecho, sobre los 2.547.180 m² delimitados en 2013, ahora apenas se reducen 55.799 m².

Cabe recordar que la Audiencia Nacional estimó en 2015 los recursos interpuestos por el Ayuntamiento de Puerto del Rosario y el Gobierno de Canarias a la Orden DEF/609/2013, de 4 de abril, en la que ya se señalaba una zona de seguridad de la instalación militar mencionada.

Una vez anulada dicha Orden de 2013 por las sentencias de la Audiencia Nacional de 11 y 18 de marzo de 2015, Defensa volvió a publicar recientemente una nueva Orden DEF/635/2018, de 31 de mayo, por la que se señalaba la zona de seguridad de la instalación militar.





El Consejo Político Insular de CC advirtió que esta nueva publicación no sólo no reducía la Orden anulada en 2015, sino que ampliaba sensiblemente el área afectada en un 20% hasta llegar a los 3 millones de m2. Tras los acuerdos plenarios en las instituciones y los posicionamientos políticos al respecto, el Ministerio de Defensa emitió un comunicado indicando que todo era producto de un error y que sería corregido.