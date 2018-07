Cabildo Fuerteventura aclara las informaciones sobre el arreglo del firme del acceso a Piedra Playa (El Cotillo)

El Cabildo de Fuerteventura, a través de la Consejería de Obras Públicas que dirige Edilia Pérez, lamenta las declaraciones erróneas e intencionadas de algunos grupos políticos, hechas con fines claramente electoralistas al carecer de fundamento alguno, sobre el proyecto de estabilización del camino de acceso a Piedra Playa, en El Cotillo; un proyecto que la Corporación pretende realizar como banco de pruebas para la introducción en la isla de un innovador sistema de mejora de caminos y pistas rurales, compatible con el cuidado del medioambiente y cero impacto paisajístico.





Dicho sistema, basado en el uso de pigmentos ecológicos y material exento de toxicidad y nocividad, con una durabilidad de 10 años, y especialmente sensible con los espacios de protección de aves (zepa), permitiría sustituir el actual tren de recebe con el que se arreglan actualmente los caminos rurales. Con la introducción del nuevo sistema se pretende aumentar la durabilidad de la superficie de rodadura, disminuyendo así la frecuencia de los trabajos de conservación y mantenimiento que requieren las pistas de tierra sin tratamiento. Asimismo, también se persigue eliminar el polvo en suspensión típico de este tipo de caminos, que tanto perjudica a la flora, a la fauna y a la población local, evitando cualquier tipo de m ezclas bituminosas en caliente.

La Consejería de Obras Públicas aclara que la pavimentación de la zona propuesta en ningún momento va a suponer un incremento del tráfico rodado en las pistas de acceso a la playa, al tratarse de una pista que en la actualidad está siendo utilizada para el tráfico de todo tipo de vehículos. De hecho, el proyecto contempla la reducción a la mitad del ancho actual de la plataforma de acceso actual, con lo que no sólo se produciría el efecto contrario –que transitaran menos vehículos- sino que éstos tendrían que hacerlo a una velocidad menor, en beneficio del estado de conservación de una zona especialmente sensible de la geografía majorera.





Las ventajas medioambientales y técnicas de la estabilización con estos productos aconsejan su empleo en parajes naturales y entornos de sensibilidad paisajística y ambiental. Con este proyecto piloto, la Consejería pretende comprobar la adaptación de esta técnica a las características de los suelos y el clima de la isla, para valorar su empleo en otros caminos situados en parajes naturales y entornos sensibles paisajística y ambientalmente.





Ante el aparente rechazo al proyecto de la Corporación insular, la responsable de Obras Públicas, Edilia Pérez, lamenta ''que esta actitud se deba a una desinformación interesada por parte de determinadas formaciones políticas, que presumen de ser ecologistas y lo que hacen es poner en peligro una inversión novedosa, de cero impacto medioambiental y paisajístico y cien por cien respetuosa con la zepa de esta parte de El Cotillo’'. Además, asegura que el proyecto "no tiene nada que ver con ningún tipo de desarrollo turístico; al contrario, el objetivo es preservar y mejorar uno de los entornos más bonitos de la isla''.





Pérez asevera que, no obstante, y pese a que el proyecto de mejora del camino es el ideal para el lugar, si se mantiene el rechazo al proyecto en El Cotillo, la Consejería elegirá como zona piloto otro espacio de Fuerteventura, pues no es intención del Cabildo renunciar a instaurar en la isla una solución para el arreglo de caminos que transcurran por zonas sensibles y que, por tanto, merezcan un tratamiento ecológico y respetuoso con el medio ambiente. ''Si no se hace en El Cotillo, los fondos del Fdcan destinados a arreglos de caminos seguirán utilizándose para este proyecto piloto, para el que elegiremos otro lugar de la isla de igual protección'', concluye.





La Consejería pone a disposición de cualquier persona interesada el expediente completo de dicha actuación, así como al equipo técnico de Obras Públicas para aclarar todas las dudas que puedan surgir al respecto.