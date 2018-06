Tenerife.- Alborosie, Tarrus Riley e Israel Vibration encabezan el cartel del Feeling Festival que espera la llegada del público de Fuerteventura

Tras una exitosa primera edición en 2017, el Feeling Festival vuelve con un cartel lleno de artistas internacionales y locales. Será el 30 de junio en Adeje, al sur de Tenerife, y durante los días previos se vivirán unas jornadas culturales gratuitas.

Sobre el escenario estarán tres de los nombres más destacados de la música reggae internacional: el italiano Alborosie y los jamaicanos Tarrus Riley ft. Dean Fraser e Israel Vibration . El cartel lo completan Sumerr (Jamaica), los canarios One Xe Band, Lioness Den, Isaiah, Don Virgilio, Dada Wanche, A’Jah Porfecía Crew, Lava Sound, junto a DJ Chiqui Dubs (Panamá), Triggafinga Intl Sound (Italia-Grecia) y las bailarinas de Tenerife Dancehall Crew. El evento contará también con gastrozone, mercadillos, puntos de información, carpa solidaria, zonas de descanso y mucho más.

Como aperitivo, los días 28 y 29 se celebrarán unas jornadas culturales gratuitas y para todos los públicos en el CDTCA (Centro de Desarrollo Turístico Costa Adeje) y en el FIT (Factoría de Innovación Turística de Canarias). Habrá talleres (fotografía, yoga, expresión corporal), documentales, exhibiciones (baile, break dance y malabares), sesiones de dj, batalla de gallos y, además las siguientes charlas y mesa redonda: Charla: 10 años de Alma de León con Miguel Caamaño (Radio 3, RNE) el jueves 28; Charla: La (in)visibilidad de la mujer el jueves 28; Mesa redonda: Open Arms Project con el fundador de Open Arms, artistas, el productor musical y el productor ejecutivo del proyecto el viernes 29 Charla: Reggae is more than music con John Masouri (periodista), Julián García (Roots&Vibes) y Fernando Guereta (Nice Time) el viernes 29