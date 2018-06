PP denuncia el incumplimiento del contrato de limpieza viaria en Puerto del Rosario

Además, el pliego de condiciones recoge la puesta en funcionamiento de servicios que no se están dando. "En playas, la máquina cribadora no está funcionando y muchos de los medios ofertados por la empresa en el pliego de condiciones, llevan más de un año en un taller para su arreglo", denuncia la concejala en alusión a la máquina encargada de limpiar los contenedores que en la actualidad no funciona.