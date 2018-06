Nueva Canarias - IF exige a Coalición Canaria y PSOE que cesen sus agravios al personal del Cabildo de Fuerteventura

El consejero de Nueva Canarias – Independientes de Fuerteventura (IF) Alejandro Jorge, califica de grave la denuncia efectuada por el Sindicato de Empleados Públicos de Canarias, y emplaza a toda la oposición a mantener un encuentro para abordar la situación, “por desgracia el malestar de los trabajadores y trabajadoras del Cabildo no es un hecho puntual, durante toda esta legislatura muchos han sido los problemas entre los representantes del personal y el Gobierno Insular, que lejos de solucionarse continúan empeorando. Nueva Canarias no apoyará las acciones de este Gobierno si van encaminadas a reducir los derechos de los trabajadores y trabajadoras”.