NC Fuerteventura alerta que las inversiones del Cabildo majorero no alcanzan el 5 por ciento en el primer trimestre del 2018

Esta es la realidad, el estado de ejecución del Presupuesto General del Cabildo de Fuerteventura para el ejercicio 2018, presenta a 25 de junio unas cifras preocupantes. En el capítulo de inversiones, el Gobierno de Coalición Canaria y PSOE cuenta con 49.768.349, 50 millones de euros, de los cuales ha reconocido el pago de 2.329.452,06 millones de euros. El presidente insular de Nueva Canarias y consejero del Cabildo, Alejandro Jorge, asegura que con este porcentaje el resultado final del ejercicio será decepcionante, “es cierto que en los últimos meses del año el porcentaje de este capítulo aumenta de forma considerable, y que existen unos 20 millones que no se deben invertir para no vulnerar la Ley de Estabilidad Presupuestaria, pero si tenemos en cuenta la incapacidad de este Gobierno, no está la situación como para tirar voladores, las cifras están ahí y hablan por sí solas”.