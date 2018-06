Fuerteventura.- Cerrada al baño playa del Muelle Chico de Corralejo tras descenso repentino en los niveles de calidad del agua

Los análisis cada tres días han permitido al Ayuntamiento de La Oliva detectar rápidamente la anomalía, tras varios meses en que el agua venía siendo apta para el baño





El Ayuntamiento trabaja para determinar las causas de este pico en las analíticas, y ha solicitado la asistencia de especialistas para atajar el problema lo antes posible





La Oliva, Fuerteventura a 20 de junio de 2018. El Ayuntamiento de La Oliva procedió ayer a cerrar inmediatamente al baño la playa del Muelle Chico de Corralejo, y a instalar nuevamente la señalización correspondiente en varios idiomas, tras detectarse un descenso repentino de los niveles de calidad en la zona.





Los análisis del agua establecidos cada tres días y coordinados con la Dirección General de Salud Pública permitieron constatar la anomalía, e iniciar rápidamente una investigación para tratar de localizar el origen del foco contaminante.





El alcalde de La Oliva, Isaí Blanco, desplazado ayer al Muelle Chico para seguir los trabajos, trasladó que “sin duda es un contratiempo que no esperábamos, pues como explicamos al abrir la playa la semana pasada, el agua venía siendo apta para el baño desde hace meses. Así lo constataban los análisis, y la decisión se tomó con el visto bueno de los técnicos”.





El primer teniente de alcalde y Concejal de Obras y Servicios, Oliver González, explicó que "por ahora no es posible explicar la causa de este repunte. Desde ayer estamos trabajando desde Obras y Servicios y Playas con la empresa Canaragua para detectar el problema, y se ha solicitado incluso el asesoramiento de una empresa especializada para esclarecer qué está pasando".





Los técnicos que han valorado la situación han constatado la “anomalía” del repunte en los análisis, "pues no se explica, una vez que el ayuntamiento había clausurado los pozos negros detectados. Se habían acometido las obras necesarias, y los análisis del agua estaban saliendo bien", trasladó González.





Entre las distintas hipótesis que se barajan por el momento, está la de un antiguo pozo negro que no se hubiera localizado en las acciones anteriores, y que podría haberse rebosado e infiltrado desde el subsuelo hasta el mar coincidiendo con el aumento de la actividad en la zona por la temporada de verano, o una posible asociación con el vertido del que informó el ayuntamiento el pasado 6 de junio, aunque parece poco probable.





En este sentido aquel vertido no se reflejó en los análisis posteriores, por lo "que entendemos que fue una situación puntual que se corrigió rápidamente. Después del vertido, los análisis estaban bien, y ha sido la última analítica la que ha provocado el cierre de la playa. Está claro que ha ocurrido algo, que no podemos explicarlo todavía, pero estamos estudiando la situación muy de cerca y trabajando para solucionarlo", señaló González.





El alcalde, Isaí Blanco, se disculpó "por este contratiempo que, desde luego, no esperábamos”, y trasladó también un mensaje de tranquilidad: “este gobierno está determinado a resolver de una vez y de verdad el problema en el Muelle Chico. Podemos admitir que lo dimos por resuelto, y no ha sido así, y pedimos disculpas por ello. Pero también me gustaría dejar claro que este gobierno ha sido el primero en afrontar y tratar de solucionar un problema que estaba ahí desde hace décadas".





"La playa del Muelle Chico se ha cerrado muchas veces, casi todos los años, de hecho, y no había el control que estamos haciendo ahora. Así que los vecinos pueden estar tranquilos. Por primera vez el Ayuntamiento está monitorizando la playa en todo momento y trabajando mano a mano con Salud Pública. Informaremos puntualmente de cualquier novedad, tal y como hemos hecho hasta ahora. Si se abre o se cierra la paya, pueden estar seguros, será una decisión basada en los análisis de calidad del agua y las recomendaciones de los técnicos", declaró Blanco.





Medidas correctoras





El Ayuntamiento de La Oliva ha comenzado una nueva investigación en el entorno del Muelle Chico, tal y como ha venido realizando durante el último año para tratar de solucionar el problema. Cabe recordar que, tras producirse análisis negativos de la calidad del agua y cerrar la playa el verano pasado, el Ayuntamiento de La Oliva procedió a iniciar una investigación para determinar la causa de la contaminación tras el pasado el verano de 2017.





Las acciones comenzaron con un programa de tomas de nuevas muestras en ocho zonas de la bahía de Corralejo. Se analizaron muestras tomadas en zonas de media profundidad, bajo tierra, en el casco urbano, etc., determinando esta investigación que la única zona afectada era la del Casco Viejo.

El Ayuntamiento de La Oliva procedió también a impermeabilizar el saneamiento en la canalización del Muelle Chico y a sellar varios puntos de conexión entre la red de saneamiento general y las edificaciones de la zona.





Antes de proceder a la apertura de la playa, se estableció en coordinación con la Dirección de Área de Salud de la Consejería de Sanidad un programa de analíticas cada tres días, y se instalaron medidores de contaminación en el pozo de bombeo del saneamiento del Muelle Chico.





Al margen de las infiltraciones que se venían produciendo a través del subsuelo, el Ayuntamiento de La Oliva puede informar con toda seguridad que, en la actualidad, no existe ningún emisario que vierta aguas al mar en la zona del Muelle Chico, ni tampoco en los alrededores.





Playas seguras y monitorizadas





La calidad del agua es uno de los principales atractivos turísticos de La Oliva. Para asegurar un alto estándar de calidad, periódicamente se toman muestra en las playas del municipio y se envían a analizar al Laboratorio de Salud Pública de la Dirección de Área de Salud, asegurando un control permanente y garantizando la protección de la salud de bañistas y usuarios.





La periodicidad de las tomas de muestras se establece según la afluencia de público, la ubicación de la playa en una zona abierta o urbana, y los resultados históricos de efectos contaminantes en cada una de ellas. Además, tanto la Dirección del Área de Salud del Gobierno de Canarias como el propio Ayuntamiento realizan controles para detectar rápidamente cualquier anomalía que pudiera producirse.