Fuerteventura.- Belga Yentel Caers, líder indiscutible y virtual ganador del European Freestyle Matas Blancas 2018

La verdad que el nivel que hay no me lo esperaba. Esta prueba se asemeja mucho a una prueba mundial por la calidad de sus riders. No me veo vencedor hasta que lo logre, pero sí, quiero ganar esta prueba porque me va a dar mucha confianza. Ganar una prueba europea de tanto nivel como esta me dará fuerzas para afrontar con motivación el circuito mundial.