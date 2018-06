Fuerteventura.- Antigua solicita al Estado que permita a los ayuntamientos con las cuentas saneadas la contratación de nuevo personal

El Ayuntamiento de Antigua ha celebrado este miércoles por la mañana un Pleno Ordinario en el que el alcalde, Juan José Cazorla destacó la moderación y el debate constructivo que se mantuvo durante toda la sesión, aprobándose las principales propuestas y mociones presentadas por mayoría o unanimidad de todos los concejales y concejalas presentes al margen del grupo político que las presentara.



Entre los puntos aprobados por unanimidad se encuentra, estrechar lazos entre el Ayuntamiento de Antigua y el Cabildo de Fuerteventura para colaborar y agilizar cualquier gestión y evaluación ambiental de proyectos impulsados a iniciativa privada o desde las propias instituciones públicas. Así mismo, se aprueba a propuesta del concejal de Agricultura Ganadería y Pesca, Matías Peña, la adhesión del Ayuntamiento de Antigua al Grupo de Acción Costera de Fuerteventura, que permitirá acceder a mayor número de subvenciones en proyectos destinados a la mejora y embellecimiento de nuestra costa y sus localidades costeras.



También a propuesta del concejal Matías Peña se aprueba, la modificación y mejora detallada de la Ordenanza Municipal reguladora de la tenencia y protección de animales del régimen de las reses mostrencas y del registro de marcas ganaderas.



A propuesta del grupo de Coalición Canaria, el Ayuntamiento de Antigua manifiesta su rechazo a la posible ampliación de la zona de seguridad establecida para la instalación militar del acuartelamiento Teniente Coronel Valenzuela según recoge la Orden DEF/635/2018, que entre otros perjuicios, afectaría al trazado previsto para el tramo de la futura autovía del eje norte-sur. En el mismo sentido, el Ayuntamiento de Antigua expresa su rechazo y oposición a la realización de ejercicios militares en el Municipio por las molestias y problemas que ello conlleva a residentes y turistas.



En Asuntos de Presidencia, el alcalde Juan José Cazorla manifestó la necesidad de dirigirse por escrito al Gobierno del Estado para solicitar la urgente modificación de la ley que no permite la contratación de personal laboral a ningún ayuntamiento, cuando no todos presentan las mismas circunstancias o no todos se encuentran endeudados, afirma Cazorla, tal es el caso, del Ayuntamiento de Antigua que presenta unas cuentas saneadas y con superávit y la imperiosa urgencia de poder contratar nuevos trabajadores desde administrativos, técnicos, abogados u operarios.