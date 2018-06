Fuerteventura.- Antigua saca a licitación las obras de la Piscina Municipal por 337.000 euros

* Las empresas podrán presentar ofertas hasta el 27 del presente mes de junio.



* El pliego de condiciones estima un presupuesto máximo de 337.158 euros y un plazo de ejecución de obras no superior a 84 días.



El Ayuntamiento de Antigua ha sacado a licitación las obras de la Piscina Municipal, publicando el pliego de contratación, expediente 261/01-2018 en la Plataforma de Contratación del Sector Público.



Hasta la fecha, el Ayuntamiento de Antigua no ha podido actuar sobre la Piscina Municipal hasta resolver la situación legal que dejó la anterior empresa adjudicataria que abandonó la ejecución de las obras por motivos ajenos a la institución municipal.



Entendiendo la importancia del servicio social, deportivo y recreativo que ofrece la Piscina Municipal hemos trabajado contra reloj para resolver la anómala situación y añade el alcalde de Antigua, Juan José Cazorla, sacando a licitación las obras, desbloqueamos por fin la reforma y mejora de estas demandadas instalaciones.



El concejal de Deportes, Fernando Estupiñán, manifiesta también su satisfacción con la salida a licitación de las obras de acondicionamiento e instalaciones de la Piscina Municipal de Antigua, con un plazo de presentación de propuestas por las empresas que concursen hasta el 27 de junio debiendo resolverse su adjudicación en la primera quincena del siguiente mes.



El pliego de contratación recoge un presupuesto máximo de 337.158 euros, impuestos no incluidos, en un plazo de ejecución de obras no superior a 84 días. El proyecto de acondicionamiento de la Piscina Municipal de Antigua incluye el arreglo y mejora del firme y paredes de los dos vasos diferenciados, siendo el mayor de 25 metros de largo, así como la climatización del agua y la eliminación de barreras arquitectónicas, ampliando así tanto el abanico de usuarios, como la temporada durante todo el año, que podría disfrutarse de estas instalaciones, explica el concejal Estupiñán.