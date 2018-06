Fuerteventura.- Abierta inscripciones para participar en el XIV Festival de la Canción Playa de la Cebada

Pájara, Fuerteventura a 06 de junio de 2018.-

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Pájara, que dirige Rosa Bella Cabrera, ha abierto el plazo para inscribirse en el XIV Festival de la Canción Playa de la Cebada, que se celebrará este verano en Morro Jable, en el marco de la Semana Cultural. Las personas interesadas tienen hasta el próximo 17 de agosto para formalizar sus inscripciones, pudiendo participar personas mayores de dieciséis años de todo el Archipiélago.

Gracias a este evento, el área de Cultura de la Corporación municipal continúa promocionando nuevos jóvenes talentos del municipio que quieren abrirse paso en el mundo de la música.

Cada participante debe inscribir dos canciones. De todos los inscritos, serán seleccionados diez finalistas para participar en el XIV Festival de la Canción Playa de la Cebada.

Cada año, la Concejalía de Cultura de Pájara pone en marcha este festival, con el objetivo de promocionar nuevos talentos de Fuerteventura y el resto de islas, siendo uno de los actos más esperados dentro de la Semana Cultural Playa de la Cebada. El evento se ha convertido en plataforma promocional para nuevos artistas de todo el Archipiélago.

Un total de once concursantes participaron en la pasada edición, resultando Zahra El Mrini Riveiro ganadora del certamen, gracias a las canciones 'Creep' y 'Dancing on my own'. Como viene siendo habitual, el evento contó con un numeroso y entregado público, siendo una de las citas culturales más esperadas del verano en el sur de la Isla.

Las personas interesadas pueden acceder a toda la información sobre las inscripciones llamando al teléfono 928 54 19 77 o en la Casa de la Cultura de Morro Jable. Las bases podrán ser consultadas además en la web www.pajara.es

XXIV Semana Cultural Playa de la Cebada

Todos los veranos la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Pájara organiza la Semana Cultural Playa de la Cebada, con una variada programación de actividades en la que los conciertos son los grandes protagonistas, pero que incluye además actividades deportivas, talleres y baile, entre otras. Este año esta programación celebrará su vigésimo cuarta edición.