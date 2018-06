Federación Regional de Cofradías de Pescadores agradece al Ayuntamiento de Pájara la defensa prestada al sector pesquero del municipio

El presidente de la Cofradía de Pescadores de El Hierro y presidente de la Federación Regional Cofradías de Pescadores de Canarias, Fernando Gutiérrez, ha agradecido formal y públicamente al Ayuntamiento de Pájara el apoyo que presta al sector pesquero del municipio.



Gutiérrez ha mostrado por escrito su gratitud al alcalde de Pájara, Rafael Perdomo, y el equipo de gobierno del Ayuntamiento, reconociendo públicamente este apoyo al sector.



Según Gutiérrez, “que un ayuntamiento canario renuncie a una bandera azul en beneficio de sus pescadores, creo honesta y sinceramente es un ejemplo nacional de coherencia y sentido común, del cual muchos responsables públicos deben tomar buena nota”.



“En estos difíciles tiempos que vive el sector pesquero en nuestra tierra, con casi total y absoluto abandono, salvo contadas excepciones, que ocurra un hecho como este merece como mínimo un agradecimiento de mi parte, como representante del sector pesquero canario”, prosigue Gutiérrez en su escrito.



Cabe recordar que el Ayuntamiento de Pájara decidió no concurrir este año a la concesión de las denominadas Banderas Azules para las playas, después de las condiciones injustificadas que la organización impuso al municipio en la edición de 2017.



Para la obtención del reconocimiento en las playas del Matorral y Morro Jable, la organización de las Banderas Azules requiere que se balicen más de seis kilómetros de costa a doscientos metros de la orilla frente a dichas playas para evitar que las embarcaciones invadan la zona del baño, una restricción que impide a los pescadores realizar sus prácticas tradicionales en la zona.



Para el presidente de la Federación Regional de Cofradías de Pescadores de Canarias la no concurrencia a las banderas azules por parte de la Corporación municipal supone un gesto “honroso” y “en defensa de la cultura, de la historia y del patrimonio de nuestro pueblo”. Gutiérrez añade además que “no encuentra las palabras adecuadas para estar a la altura del agradecimiento de un gesto como este”.



Fernando Gutiérrez destaca además la necesidad de trabajar para hacer compatibles las banderas azules con las tareas normales de los pescadores canarios. “Vamos a ponernos en esa tarea”, explica el representante del sector pesquero canario.



Gutiérrez ha resaltado asimismo el “gran trabajo” que lleva adelante el presidente de la Cofradía de Morro Jable, Juan Placeres, calificándola como “esa cofradía ejemplar del municipio”.



Por su parte, el alcalde de Pájara, Rafael Perdomo, agradece y valora este reconocimiento por parte de la Federación Regional de Cofradías de Pescadores, destacando la importancia de defender el arraigo y la tradición de los marineros, así como la necesidad de seguir trabajando para impulsar el sector pesquero en el municipio de Pájara en particular y en Canarias en general.



“Creemos que es importante apoyar el sector pesquero y sus prácticas que se llevan realizando desde cientos de años y no suponen riesgo para los usuarios de las playas”, apunta Perdomo.



Banderas azules



El concejal de Playas del Consistorio, Jorge Martín Brito, manifestó en su momento que “el municipio no ha perdido banderas azules, sino que, como ya advertimos el año pasado, hemos decidido no presentarnos”, añadiendo que “el requisito del balizamiento es totalmente ilógico y desmesurado, ya que pretenden que impidamos el paso a los pescadores para coger carnada donde llevan cientos de años haciéndolo”.



El Ayuntamiento de Pájara y su Concejalía de Playas recuerdan que las playas del municipio cumplen todos los parámetros necesarios en cuanto a calidad, servicios y seguridad para obtener dicho reconocimiento, exceptuando el del balizamiento que exige la organización de las Banderas Azules.



El Consistorio, desde su Concejalía de Playas, se esfuerza para tener las playas en el mejor estado posible, con actuaciones durante todo el año para proporcionar mejoras como nuevos baños adaptados, mejoras en los accesos o carteles informativos, nuevos elementos de mobiliario de playa, etc. La Playa del Matorral ha estrenado recientemente un punto accesible para personas con movilidad reducida.