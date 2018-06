El fútbol de Fuerteventura busca su hueco en categoría nacional

El fútbol de Fuerteventura sigue buscando el camino para volver a categoría nacional. Actuamente, los clubes de la isla que militan en el grupo XII de Tercera División son el Cotillo y el Unión Puerto del Rosario. Los dos conjuntos lograron la permanencia en las últimas jornadas y tratarán la próxima temporada de situarse entre los candidatos para lograr el ascenso a Segunda B. Las casas de apuestas online ya se han hecho eco y es posible apostar para quienes confíen en su ascenso en la próxima campaña.El éxito más reciente del fútbol en Fuerteventura lo protagonizó el ahora extinto, que militó durante doce temporadas consecutivas en Segunda B, entre los años 1997 y 2008. Incluso en este periodo jugóde Zinedine Zidane y Vicente Del Bosque en el año 2001. El resultado fue de 0-4 para los blancos con tres goles de Guti, actual entrenador del Juvenil del club madridista, y otro del futbolista brasileño Savio.También tuvo su momento de gloria la, que jugó tres campañas en la categoría de bronce durante la primera década del sigo. Este club también ha desaparecido bajo ese nombre. Fue la época dorada del fútbol de Fuerteventura, con dos equipos a nivel nacional que aspiraban incluso a pelear por subir a Segunda División. Un hito que sí que logró la, que estuvo un año en la categoría de plata. También hizo lo propio la Universidad de Las Palmas. Ambas escuadras, representantes de la isla de Gran Canaria, no lograron la permanencia y descendieron en su primera y única temporada.Actualmente solo el filial de la UD Las Palmas milita en Segunda B, ya que ninguno de los representantes canarios que jugaron el playoff de ascenso lograron su objetivo. Tenerife B, Mensajero, UD San Fernando y Lanzarote, que acabaron la liga en ese orden, sucumbieron durante la fase de ascenso. El que más cerca estuvo fue el UD San Fernando, que perdió en la final ante el Sociedad Cultural y Deportiva de Durango. Ninguno de los otros tres fue capaz de superar al menos una eliminatoria, ya que el Tenerife B alcanzó las semifinales al perder en la eliminatoria de campeones.El, de La Palma es actualmente el club en activo que más temporadas ha militado en Segunda B, con doce ediciones. La última fue hace un año, cuando no pudo lograr la permanencia en su segunda campaña consecutiva. Las mismas participaciones presentan Playas de Jandia y Universidad de Las Palmas, ambos ya desaparecidos. El Lanzarote, por su parte, suma diez ediciones mientras que Las Palmas Atlético empezará el próximo mes de agosto su décima campaña.Al margen de la competición liguera, el fútbol canario de ámbito regional vivió su fiesta durante los pasados meses con la disputa de la, un torneo en el que participan muchos de los equipos de la Tercera División canaria y de otras categorías inferiores. El ganador de esta edición ha sido el Mensajero, que superó por 0-4 al Icodense en la final y logró así su quinta Copa Heliodoro. Un premio para el conjunto palmero que no consuela el no haber podido lograr el objetivo del ascenso.