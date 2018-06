El Cabildo de Fuerteventura se compromete a que el transporte público sea totalmente accesible.

Unanimidad por un transporte accesible, la moción número 14 presentada por Alejandro Jorge Consejero de Nueva Canarias en el Pleno celebrado el pasado lunes día 19 de Junio en el Cabildo, en esta se proponía que el servicio insular de Guaguas fuera accesible para todas las personas, al margen de la diversidad que estas tuviesen.





Alejandro Jorge consideró insuficiente y discriminatorio el nuevo servicio propuesto por el Cabildo para las Personas con Movilidad Reducida “Un servicio limitado a solo un par de franjas horarias o en caso de que estas no se ajusten al usuario, solicitar un traslado con al menos 48 horas de antelación”, esta moción crea el compromiso necesario para conseguir que el transporte insular de guaguas sea totalmente accesible en el menor plazo posible y propone que mientras tanto sean los taxis adaptados los que se satisfagan aquellos servicios que las guaguas no puedan realizar a las PMR, sin que por ello le suponga un sobrecoste al usuario.





Por su parte el grupo Podemos no solo apoyó esta iniciativa, sino que mejoró el texto, proponiendo que se trabaje en el consejo de movilidad para que esto se materialice modificando el contrato con la empresa concesionaria si fuese necesario.





Alejandro Jorge también puso de relieve la importancia de tener en cuenta las propuestas que emanen del Consejo Insular de Accesibilidad, ya que de otro modo perdería su esencia y no se tendría sentido el haberlo constituido.





Grupos y asociaciones como ADIVIA, El taxi es para tod@s, Fasican, Frater entre otras se alegran de que prosperen por unanimidad mociones que beben de propuestas ya formuladas en Consejo Insular de Accesibilidad.





Jose Gómez presidente de ADIVIA “Asociación de Discapacitados Visuales, Auditivos y Físicos” se alegra al respecto y comenta lo mucho que queda por hacer en esta materia y recuerda que la accesibilidad es más que dotar a las guaguas de una plataforma, también han de adaptarse a personas con otras patologías, así como la necesidad de dotar a las infraestructuras y a los entornos de itinerarios adecuados.





Antonio Mengual “portavoz de El taxi es para tod@s”: Nos alegramos de que al menos estemos creando conciencia y que los políticos se hagan eco de nuestras reivindicaciones, Antonio aboga por que se confeccione lo antes posible el nuevo Plan Insular de Movilidad Sostenible, dice que es una herramienta imprescindible para saber cuáles son los problemas y las posibles soluciones a estos, sin este diagnóstico podemos cometer el error de hacer mal o más de una vez algo por no ser lo más correcto, llevamos tiempo reclamando que el transporte sea accesible y este plan nos dirá cómo y cuantos taxis tienen que adaptarse para garantizar el servicio de tod@s, la accesibilidad no es un problema exclusivo de las guaguas sino de los servicios en general y el taxi desde luego no es una excepción, para hacernos una idea en Fuerteventura hay aproximadamente 1 taxi adaptado por cada 7.000 habitantes censados, eso sin contar con el turismo que entra por el aeropuerto, cruceros…. sencillamente inaceptable.





Estos grupos y asociaciones aplauden este tipo de mociones, pero al igual que el Consejero Alejando Jorge no entienden el motivo por el cual actualmente se vulnera la legislación vigente y se les arrebata a los ciudadanos el derecho de poder moverse libremente por tener condición física diferente.