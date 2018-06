Alejandro Jorge ( NC ) lamenta que el Cabildo de Fuerteventura no pueda ni comprar un paquete de folios

El presidente insular de Nueva Canarias (NC) y consejero del Cabildo, Alejandro Jorge, asegura que el Cabildo, gobernado por Coalición Canaria y PSOE, no puede adquirirmaterial de oficina, “en estos momentos el Cabildo no puede ni comprar un paquete de folios, el pasado lunes estuve en la Secretaría General y no tenían un solo folio. Pero esto no termina aquí, no puede comprar agua para consumo humano, toner para las impresoras o papel higiénico. Tampoco puede renovar los seguros y los vehículos no pueden pasar la I.T.V. Estos son algunos ejemplos que convierten la situación en algo verdaderamente lamentable y demuestra la inacción y la falta de diligencia del Gobierno de la Isla”.