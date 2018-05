Rosa B. Cabrera, afirma que borrador de decreto para regulación del alquiler vacacional es una huída hacia delante que no resuelve el problema existente

Canarias, 26 de mayo de 2018.- La portavoz de Turismo del Grupo Parlamentario Socialista, Rosa Bella Cabrera, afirma que el proyecto de borrador de decreto para la regulación del alquiler vacacional es “una huída hacia delante que no resuelve el problema existente” y la fórmula con que el Gobierno de Fernando Clavijo (CC) “pretende escurrir el bulto y eludir sus responsabilidades”.







Cabrera explica que el PSOE esperaba que el nuevo documento “arrojara luz y una regulación que nos permitiera avanzar en la compleja situación que hay planteada respecto al alquiler vacacional, pero nada más lejos de la realidad, porque lo que el Gobierno ha venido a decirnos ahora es que estamos exactamente igual”.







Explica que el turismo necesita atención y reinversión permanente para mantener las ventajas competitivas, “porque si las perdemos, nos hundimos”. Subraya que el turismo necesita ser administrado “pero no de forma unilateral desde el Gobierno de Canarias, los ayuntamientos o cabildos, sino de manera consensuada entre todas las instituciones y los distintos agentes del sector”.







Sostiene que no se administra hablando solo de promoción, “sino que se hace integrando renovación, modernización, tecnología, nueva oferta y oferta complementaria con un plan de infraestructuras adaptado y ajustado a nuestra posición en el mercado”.







Cabrera Noda expresa su convencimiento de que las políticas turísticas hay que consensuarlas entre todas las partes. “Valoramos el planteamiento de ceder competencias a las instituciones locales, que son las que mejor conocen sus territorios, pero esa cesión de competencias debe llevar aparejada la dotación de instrumentos de distinta naturaleza que les permita actuar con coherencia y seguridad jurídica en cada una de las iniciativas que decidan llevar a cabo”.







La parlamentaria socialista indica que en la última década de normas legislativas, reglamentos y decretos sobre la materia se ha tejido una maraña jurídica que solo ha servido para obstaculizar y dar respuestas contradictorias a la situación planteada. “Esperábamos que este nuevo borrador de decreto no fuera un paso más en ese enredo jurídico pero, una vez más, nos hemos equivocado”.