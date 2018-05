Puerto del Rosario.- Solicitada Convocatoria de un Pleno Extraordinario para tratar el tema de la Piscina Municipal.

Así lo hacían, en la mañana de hoy lunes 7 de Mayo, los concejales de NC, AMF, IF, IU y Carlos Figueroa, concejal de PP en Puerto del Rosario.





Dice la citada convocatoria que la situación es de extrema gravedad, que hay muchas incógnitas por resolver, y que en consecuencia el asunto requiere de un tratamiento al más alto nivel, y este no es otro que el Pleno de la Corporación.





Todo ello lo motiva la información trasladada en una Junta de Portavoces por una empresa que supuestamente ha contratado LUDE GESTONES, que es la empresa que gestiona la actual concesión de la Piscina, y donde se informa de deficiencias en la instalación hasta ahora desconocidas.





Nunca nadie, hasta el momento, había informado que la Piscina perdía agua, que llegaron a valorar en 5.000 euros/mes, y mira que ha habido informes de Ingenierías de reconocido prestigio.





No puede ser, y lo pondremos sobre la mesa, es que pasemos de puntillas sobre unos gastos y una gestión catastrófica de la Piscina por la mayoría de gobierno CC-PSOE. No pueden, y no se los vamos a permitir, que justifiquen su ineptitud, su ineficacia y su falta de resolución en defectos estructurales o de construcción alegados ahora, después de casi TRES AÑOS del cierre de la misma.





La Piscina Municipal tiene un desarrollo y un devenir de echarse a llorar y todo ello después de una gestión de Coalición Canaria, con mayoría absoluta, y que no supo, no quiso o quiso buscar un socio, ahora el PSOE, que le ayudara a paliar tantos errores y deficiente gestión. Recuerden si no: cierre de la Piscina el 20/12/2015; despido de más de 20 trabajadores después de un ERET; obras de impermeabilización supuestamente fraudulentas; concursos desiertos; etc., etc. , y que no supo, no quiso o quiso buscar un socio, ahora el PSOE, que le ayudara a paliar tantos errores y deficiente gestión.





Creemos estos concejales que esta actuación no puede quedar impune y vamos a demandar responsabilidades en la gestión y todas cuantas actuaciones ello diere lugar.





No demandamos para la Piscina obras faraónicas, ni macrogimnasios innecesarios, queremos una piscina ya, en las mejores condiciones y con todos las garantías de salubridad y a ello se le llama gestión, cosa que a nuestro juicio ha fallado por la mayoría de gobierno CC-PSOE que ha errado en el planteamiento de la gestión de la misma desde su inicio y que sigue emperretada en los mismos errores.