Premio Betancuria, Capital Histórica de Canarias 2018 otorgado al Proyecto Cultural de Desarrollo Comunitario de La Aldea

El Premio Betancuria, Capital Histórica de Canarias 2018, recae en su novena edición, en el Proyecto Cultural de Desarrollo Comunitario de La Aldea, cuyos objetivos y particular metodología representan un ejemplo de respeto, identificación y revalorización de la cultura popular tradicional de Canarias.



Un proyecto que ha sabido implicar a la mayoría de tres generaciones de aldeanos, permitiendo que escolares, no sólo de La Aldea sino de todo el archipiélago canario, conozcan el pasado histórico más inmediato de un respectivo grupo familiar y de su pueblo en particular. El Proyecto se ha realizado con la activa e imprescindible participación de los mayores de La Aldea de San Nicolás, que han asumido como un compromiso personal, la transmisión de su experiencia y saber en todos aquellos aspectos de la cultura popular tradicional.



El Premio Betancuria, Capital Histórica de Canarias 2018, se decide tras la deliberación del Jurado del Premio, conformado por el alcalde de Betancuria, Marcelino Cerdeña, el consejero de Educación, Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo de Fuerteventura, Juan Jiménez y el concejal municipal de Cultura, Enrique Cerdeña.



El trabajo de transmisión de la cultura canaria, desde el folklore musical, la artesanía, los juegos, oficios y cultivos tradicionales, entre otros aspectos, que ha desarrollado el Proyecto Cultural de Desarrollo Comunitario de La Aldea, ha sido clave a la hora de otorgarles este reconocimiento por la labor etnográfica y didáctica desarrollada desde 1980, señala el alcalde de Betancuria, Marcelino Cerdeña.



El Premio Betancuria, Capital Histórica de Canarias se entregará con motivo de la celebración del Día de Canarias, el próximo domingo 27 de mayo a las 12:00 horas en el Mirador de Guize y Ayose.



El alcalde Marcelino Cerdeña, recuerda que el Premio Betancuria, Capital Histórica de Canarias nace con la finalidad de reconocer entidades, colectivos y personas cuya trayectoria se caracterice por defender la identidad canaria, lejos de pleitesías capitalinas, respetando y fomentando las singularidades de las distintas islas del archipiélago canario.