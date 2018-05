Nereida Calero defiende el “criterio local” en la normativa de alquiler turístico, porque “las diferencias por zonas y hasta por municipios impiden homogeneizar”

Para Nereida Calero, diputada del Grupo Nacionalista Canario por Fuerteventura, el borrador del Decreto de Alquiler Vacacional que el Gobierno de Canaria somete a exposición pública, responde a la necesidad de aplicar un “criterio local” que permita responder a las “diferencias por islas, zonas y municipios” en la actividad turística, ante lo que no es aconsejable pretender homogeneizar.



La diputada majorera recordó que esta actividad representa un 10% del total de turistas que visitan las islas, y que “el Decreto atiende algunos de los planteamientos básicos que ya veníamos demandando”. Por lo que ahora en el plazo de exposición pública del borrador existe la oportunidad de plantear otras mejoras que se consideren oportunas.



Advirtió Nereida Calero que Canarias viene atravesando una de las mejores etapas turísticas de la historia. No sólo por número de visitantes, sino por el nivel de gasto, que es más importante aún.



Reconoció que este balance tiene mucho que ver la coyuntura política internacional, e incluso, la contención en los precios del combustible. Pero aclaró que “algo estarán haciendo bien en Canarias los profesionales del sector, las instituciones y la propia sociedad”.



No obstante, sí subrayó que ahora, “cuando la situación política de nuestros competidores parece estabilizarse, y cuando se prevén importantes alzas en el precio del combustible, es más necesario que nunca que estemos atentos”.



Para ello reclamó gestionar herramientas reguladoras necesarias que permitan dotar la actividad de estabilidad normativa y solidez. “También el respeto estricto a las condiciones laborales, para luchar contra la precariedad”, subrayó.



No obstante, sí incidió en dos claves para abordar el marco normativo en general, y que debe ser de aplicación por supuesto también al alquiler vacacional:



Primero: la sencillez y agilidad. “Tenemos que hacer lo necesario para sacar al sector de la maraña legal en la que está inmerso. Y que retrasa, dificulta y hasta impide muchos proyectos interesantes”.



Y en segundo lugar: “que nos adaptemos lo máximo posible a la realidad local. Debemos olvidar de una vez ese mantra del modelo global canario. Porque la realidad es que hay diferencias sustanciales en el territorio, como ya hemos dicho; y la legislación y la gestión tienen que saber adaptarse a esas distintas realidades”.



Apuntó al consejero de Turismo, Cultura y Deportes, Isaac Castellano, que “la ley del 95 está quedando en una esquina”, por lo que es imprescindible avanzar en la planificación estratégica que viene abordando el Gobierno de Canarias.