Nereida Calero aboga por una “planificación transversal” para responder a las necesidades específicas de servicios en áreas con una alta actividad turística

Frente a la catalogación de ‘municipios turísticos’ referida a aquellos con un alto número de plazas alojativas, la diputada del Grupo Nacionalista Canario por Fuerteventura, Nereida Calero, planteó en el Parlamento de Canarias si no sería más real “hablar de áreas o zonas” con una alta incidencia sobre sus recursos y servicios de la actividad turística.





Indicó que con casi 13 millones de turistas al año y una ocupación media en muchos casos por encima del 80%, “¿qué municipio canario, tenga o no plazas turísticas, no se está viendo afectado de una u otra forma por un alto número de visitantes de forma cotidiana?”.



Señaló por ello que “quizá más que hablar de diferenciar municipios turísticos” para reclamar un trato específico, “deberíamos hacer un planteamiento para trabajar de forma transversal con las diferentes consejerías para que en aquellos pueblos, barrios, municipios o servicios públicos en los que la incidencia del turismo sea directa o indirectamente muy relevante, lleve también un tratamiento diferenciado en la dotación de recursos”.



Argumentó que no debe ser un planteamiento territorial o municipal, “le hablo de colegios en los que las bajas y altas de alumnado de diferentes nacionalidades se suceden durante todo el curso escolar, con todo lo que ello significa en cuanto a la incidencia en la dinámica cotidiana del aula. Me refiero a áreas de salud en las que el número de cartillas médicas no se corresponden con la demanda suplementaria que tienen que prestar los profesionales sanitarios a pacientes llegados de múltiples nacionalidades para pasar sus vacaciones. Hablamos de necesidades suplementarias de seguridad en las playas. De limpieza callejera y hasta de seguridad ciudadana...”, detalló la diputada majorera.