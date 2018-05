Lola García respalda las iniciativas sobre el acceso a la vivienda y anima a Podemos a que se adapten a la realidad insular

Lola García expuso ayer en el Pleno del Parlamento de Canarias el apoyo del Grupo Nacionalista Canario a una iniciativa de Podemos relativa a la promoción del acceso a la vivienda. La diputada majorera indicó que “éstas y otras muchas más, son medidas en las que ya viene trabajando el Gobierno de Canarias”.





No obstante, sí indicó que aunque en la exposición de motivos de Podemos se incluyen algunas referencias estadísticas a la situación de la vivienda en Canarias, “realmente se trata en su práctica integridad de una Proposición No de Ley que Podemos ha llevado ya a otras comunidades autónomas, con los mismos acuerdos y las mismas medidas de acción. Lo que se hace únicamente es cambiarle el encabezamiento de cada punto, y donde podría decir… Instar al Gobierno de Murcia, o de donde sea, pues aquí ponemos instar al Gobierno de Canarias”.



La diputada majorera consideró más adecuado contextualizar las demandas a las necesidades de cada lugar. Aclaró que no estaba criticando nada, “cada grupo político trabaja sus propuestas como mejor considera”.





También se refirió en la misma línea al Partido Popular después de que su portavoz aludiera a la necesidad de este tipo de medidas en Canarias, recordándole que la misma PNL con idéntico contenido fue presentada en distintas localidades de la Península, “donde quien gobierna es precisamente el PP, no Coalición Canaria”, terminó señalando la diputada del Grupo Nacionalista Canario por Fuerteventura.