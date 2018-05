Lola García plantea medidas para aprovechar las urbanizaciones y viviendas inacabadas

* La entrega del galardón tendrá lugar en el Mirador de Guize y Ayose el 30 de mayo a las 12:00 horas, en el marco de la celebración del Día de Canarias.



El Premio Betancuria, Capital Histórica de Canarias 2018, recae en su novena edición, en el Proyecto Cultural de Desarrollo Comunitario de La Aldea, cuyos objetivos y particular metodología representan un ejemplo de respeto, identificación y revalorización de la cultura popular tradicional de Canarias.



Un proyecto que ha sabido implicar a la mayoría de tres generaciones de aldeanos, permitiendo que escolares, no sólo de La Aldea sino de todo el archipiélago canario, conozcan el pasado histórico más inmediato de un respectivo grupo familiar y de su pueblo en particular. El Proyecto se ha realizado con la activa e imprescindible participación de los mayores de La Aldea de San Nicolás, que han asumido como un compromiso personal, la transmisión de su experiencia y saber en todos aquellos aspectos de la cultura popular tra…