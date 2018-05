Iñaki Lavandera :“La gestión de CC de los puertos majoreros corrobora su desprecio absoluto a Fuerteventura”

Canarias, 26 de mayo de 2018.- El diputado del PSOE por Fuerteventura, Iñaki Lavandera, afirma que la gestión que realiza el Gobierno de Canarias de los puertos majoreros “corrobora el absoluto desprecio de CC a la isla”. Ejemplo claro de ello, dice, es la situación de parálisis en Corralejo, el trato dado por el Ejecutivo de Clavijo a la crisis por el hundimiento de las gabarras en Gran Tarajal o el abandono al proyecto de la marina de Morro Jable.







Sobre la situación del muelle de Gran Tarajal tras el hundimiento de gabarras en febrero de este año, subraya que la propia autorización de Puertos Canarios decía que el muelle comercial está abierto a oleaje de tiempos sures, con lo que el armador debe tomar las medidas que estime oportunas ante temporales de esta dirección. “Sin embargo, el Gobierno de Canarias, ante una tragedia anunciada, se queda tan ancho desde su absoluto desprecio a Fuerteventura y al pueblo de Gran Tarajal”, denuncia. Critica que nadie del Gobierno de Clavijo haya asumido responsabilidades hasta ahora.







Para el diputado del PSOE, CC “debería de tomar nota” de cuál es el sentir de la población ante sus nefastas decisiones como fue la de autorizar el atraque de las gabarras desde el 26 de diciembre de 2017 al 31 de diciembre de 2018, más de un año, y explica que la probabilidad de que haya tiempo sur al menos una vez al año en Fuerteventura es del 100 por cien.







“Este puerto ambiciona a complementar su actividad pesquera y recreativa con la escala de cruceros, pero el Gobierno de CC adopta la decisión de autorizar un atraque que difícilmente olvidarán en Gran Tarajal y sin ninguna garantía de seguridad ni medioambiental”. Señala.







En este punto, hace hincapié en que afirmar que el puerto de Gran Tarajal cuenta con Plan Interior Marítimo “no solo es mentira sino que es una muestra más de la irresponsabilidad de este Gobierno, porque el equipo anterior (PSOE) dotó de presupuesto para su elaboración en este puerto al igual que en el resto, durante el año 2017, y no solo no lo hizo, sino que autorizó unos atraques que hacían muy probable el desastre medioambiental que finalmente ocurrió”.





En cuanto al puerto de Corralejo, el que más pasajeros mueve de toda la red de Puertos Canarios, afirma que ha sido sistemáticamente marginado por Coalición Canaria, excluido por el presidente Clavijo de los fondos del Fdcan y sin un claro escenario de financiación por el Gobierno de Canarias. Añade que las obras de mejora de la marina deportiva de Morro Jable no han empezado a pesar de haberse tramitado el expediente hace tiempo.





CLIENTELISMO DE CC







Iñaki Lavandera cusa a Coalición Canaria de “actuar desde la arbitrariedad y el clientelismo en la gestión de Puertos Canarios, al igual que lo hace en el resto de políticas del Ejecutivo”. Lamenta que este “mal Gobierno”, el de Fernando Clavijo, supedite el interés general al partidario obviando su deber de velar por garantizar la cohesión territorial, cuestión en la que los puertos de las islas son un componente fundamental.







“La planificación regional, la que construye un único pueblo, no puede ser la suma de peticiones locales o insulares, porque esa es la política de Coalición Canaria, un discurso irracional, insolidario, clientelar que no tienen vergüenza en ocultar, porque es el discurso que utilizan para justificar su inmovilismo y desprecio a la mayoría con el que han gestionado la reforma electoral”, expresa. Exige al Gobierno que priorice las inversiones en función de las necesidades e indica que las principales navieras demandan más inversiones en los puertos de las islas para poder competir en igualdad de condiciones con los aeropuertos.







Asimismo, cuestiona que el actuar director del ente público sea la persona adecuada para ocupar esa responsabilidad, “el que fuera director de movilidad del Cabildo de Tenerife, la isla de los atascos, impuesto por Carlos Alonso y con ninguna experiencia en el sector”. Recuerda que el debate sobre la nacionalidad canaria, el PSOE proponía, por coherencia, crear una sede de Puertos Canarios en Fuerteventura para acercar la gestión a la realidad, “pero los señores de la triple paridad se negaron a ello”.







Tampoco ve razonable que las únicas inversiones relevantes adoptadas por el consejero desde que tomó posesión del cargo hayan sido solo en dos puertos de Tenerife, El Roquete -norte de Tenerife- y Tajao -sur de Tenerife-, “decisiones para contentar a ATI”.







“Al consejero Pablo Rodríguez le pedimos más trabajo y menos paseo, que cumpla con el Plan de Empresa, no retrase las inversiones para acercarlas a las elecciones y tener algo que vender. Póngase a trabajar y haga que trabajen los que dependen de su Consejería, pero trabajar para todas las islas”.