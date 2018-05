Fuerteventura.- Pájara no concurre a la concesión de las Banderas Azules por defender el arraigo y tradición de los marineros

Fuerteventura.- El Ayuntamiento de Pájara decidió no concurrir este año a la concesión de las denominadas Banderas Azules para las playas, después de las condiciones injustificadas que la organización impuso al municipio en la anterior edición. El concejal delegado de Playas, Martín Brito, especifica que “el municipio no ha perdido banderas azules, sino que, como ya advertimos el año pasado, hemos decidido no presentarnos”.



Según el responsable del área, las playas del municipio cumplen con todos los parámetros necesarios en cuanto a calidad, servicios y seguridad para obtener dicho reconocimiento, exceptuando el del balizamiento que exige la organización de las Banderas Azules.



Para la obtención del reconocimiento en las playas de Matorral y Morro Jable, la organización de las Banderas Azules requiere que se balicen más de seis kilómetros de costa a doscientos metros de la orilla frente a dichas playas, para evitar que las embarcaciones invadan la zona de baño.



Para Martín Brito, “este requisito es totalmente ilógico y desmesurado, ya que pretenden que impidamos el paso a los pescadores para coger carnada, donde llevan cientos de años haciéndolo”. “Esto se hace puntualmente y durante determinadas épocas del año, y en ningún caso a una distancia de la orilla que pueda suponer un riesgo para los usuarios de la playa”, añade.



“Se trata además de una zona abierta, no de una cala, con las complicaciones que un balizamiento de esas dimensiones generaría”, advierte el edil.



El concejal recuerda además que el Ayuntamiento de Pájara se esfuerza para tener las playas en el mejor estado posible, con actuaciones durante todo el año para proporcionar mejoras como nuevos baños adaptados, mejoras en los accesos o carteles informativos, nuevos elementos de mobiliario de playa, etc.



“Las playas cuentan con el material sanitario pertinente y el servicio de socorrismo que exige la legislación”. “Contamos con desfibriladores en todas las playas urbanas, se están gestionando para el ejercicio 2018 nuevas pasarelas con mejor amplitud para personas con movilidad reducida y se ha contratado asimismo a una entidad para el asesoramiento para implantar un punto de accesibilidad pleno en la playa El Matorral para personas con movilidad reducida”, señala Martín Brito.



En los últimos años se ha procedido además a un cambio de imagen global de las playas de Pájara: nuevo diseño de chiringuitos, torretas de socorrismo, unificación de hamacas y sombrillas, sectores deportivos balizados, etc.



Para el año 2018 se ha presupuestado más de 400.000 euros para proceder a sustituir los módulos de atención sanitaria en playa e instalar almacenes de socorrismo, así como pasarelas nuevas y más amplias para tener mejor accesibilidad para las personas con movilidad reducida.



Tres playas del municipio poseen además el servicio de ayuda al baño. Existen playas con varias torretas de socorrismo, con dos socorristas por torreta (cada 400 metros aproximadamente).





Para Martín Brito, el municipio de Pájara cuenta con algunas de las mejores playas del Archipiélago, tanto por sus características naturales, como por su equipamiento y servicios de calidad. “Así lo acreditan los turistas que anualmente nos visitan y que vienen atraídos por nuestras playas”.