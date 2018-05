Fuerteventura.- Pájara llevará al Pleno una moción para exigir soluciones urgentes a los problemas abastecimiento de agua potable

El Ayuntamiento de Pájara llevará al próximo Pleno municipal del 17 de mayo para su aprobación, una moción exigiendo al Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura (CAAF) la búsqueda de respuestas urgentes a los continuos cortes del suministro de agua potable que sufren algunas zonas de la Isla, entre las que se encuentran diversas poblaciones del municipio de Pájara





Según el concejal del área de Agua, Jordani Cabrera, “esta situación la padecen poblaciones enteras, con cortes de agua que pueden durar semanas, en las zonas de Pájara, Toto, Ajuy y La Lajita, una situación que han venido sufriendo otros municipios como Tuineje, Betancuria y Antigua”.





En el caso del municipio de Pájara, los cortes afectan no sólo a vecinos, sino también a explotaciones ganaderas y agrícolas, e incluso establecimientos turísticos. “Los cortes se producen no únicamente en verano, temporada en el que aumenta el consumo del agua, sino también en invierno, y es evidente que no se trata de averías puntuales”, añade Cabrera.





“Por todo ello, se presentará una moción para solicitar al Cabildo de Fuerteventura, el CAAF y el Consejo Insular de Aguas una solución urgente”, explica Cabrera.





Para Cabrera, el modelo actual de producción se centra principalmente en la zona de Puerto del Rosario, por lo que resulta un modelo poco equitativo, “que afecta a algunas poblaciones del sur que se encuentran a más de setenta kilómetros”.





Recientemente, desde el Cabildo de Fuerteventura se comunicaba a los ayuntamientos la voluntad y la obligación legal de modificar los estatutos del CAAF. Ante tal situación, la Corporación municipal precisa incorporar a esta modificación una reforma del modelo de abastecimiento de agua potable actual, planteando que las distintas zonas de la Isla tengan su propia autonomía en la producción como forma de garantizar el suministro.





El concejal del área señala además que, de forma paralela, el Ayuntamiento de Pájara ha iniciado los estudios pertinentes para buscar alternativas al servicio del CAAF y comprobar la viabilidad de prestar el abastecimiento de agua con autonomía, tal y como se hace actualmente en Morro Jable, con la empresa Canaragua.