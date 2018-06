Fuerteventura.- Pájara felicita a Julia Castro por séptimo puesto en la Copa del Mundo de Wakeboard

Fuerteventura.- La rider majorera, Julia Castro, acabó en séptima posición en la Copa del Mundo de Wakeboard, que tuvo lugar en Jordania. Julia se quedó a sólo un punto de la cuarta posición, hecho este que resume el gran campeonato que realizó la majorera.



Según declaraciones de Julia Castro, "no empecé la competición del todo bien, ya que en la primera ronda me fui a la repesca. El viaje fue una auténtica pasada, ya que me costó mucho llegar a Jordania. Estoy muy orgullosa de haber representado a Fuerteventura es este viaje".



El Ayuntamiento de Pájara, a través de su alcalde, Rafael Perdomo, de su concejal de Deportes, Manolo Alba y del concejal de Turismo, Farés Sosa, reconocen la gran labor y sacrificio que viene realizando, a lo largo de tantos años, Julia Castro y valoran mucho su compromiso con este deporte.



Además, quieren felicitarla por la gran imagen dada en Jordania y le dan la enhorabuena por ese meritorio séptimo puesto, en esa Copa del Mundo de Wakeboard".



